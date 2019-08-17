То горе за "Лошарик", то счастье за кукурузник: как россиянам подсунули нового героя

Аркадий Бабченко

Российский журналист, издатель журнала "Искусство войны"

17 августа 2019, 10:32

У русских либералов новый повод для гордости и слез счастья.

Самолет в Подмосковье сел в поле/ Reuters

Я уже не могу это читать. Надо реально какой-то ров, или стену, или я не знаю что. Но выносить это я уже не могу. Когда и так остались единицы людей, которых ты считаешь адекватными, и вот потихоньку, помаленьку, эти люди по одному ломаются, ломаются, ломаются... Кто на кокошнике, кто на "Лошарике", кто вот теперь на кукурузнике. Жизнь в Мордоре уничтожает способность к критическому восприятию искаженной действительности даже у самых стойких. И в итоге уничтожит всем. До конца. До последнего. Даже не сомневайтесь.

У русского либерала новый герой. Пилот, который посадил кукурузник Жуковского на поле. Слезы счастья, розовые сопли, умиление. Спасено 243 жизни! Ура! Слава, слава!

Читайте такжеПутинская РФ - страна, которая убьет тебя тысячей разнообразных способовИ тут главное не замечать того, что этот герой перевозил оккупантов с их семьями в захваченный Крым, ехавших за обе щеки хавать награбленное. Пользоваться морем, которое отобрали. Жить на земле, которую захватили. Посылать домой посылочки из абрикосов, которые славные солдаты Вермахта добыли под рождественскую ёлку на Восточном фронте.

Ну, вот типа нормальный пилот, с типа нормальными пассажирами, на типа нормальном рейсе в типа нормальной стране. Сузить зрачки, чтобы не дай бог не заметить главного. А если будешь натыкаться на это главное, или тебя будут в него тыкать носом - отворачиваться! Не видеть! Закрывать лаза! Зажимать нос! Орать, что все фашисты! Пилот герой! Спас жизни! Ура! Слава, слава!

Я вот в принципе не могу представить себя сидящим в кресле самолета, везущего мою семью в Крым. Посмотри, доченька, это колхоз "Слава Путину". Раньше называлось Яны Капу. Здесь раньше жили крымские татары. А вот в этом доме жили украинцы. А теперь жрать чурчхеллу и купаться будем мы.

Вы понимаете, что у тех, на чьи земли вы везете отдыхать своих детей, тоже есть дети? Познакомить с одной семьей? Четверо детей. Дом в Ялте. Сады. Жизнь. Были. А теперь ничего не осталось. Ничего. Вы хоть понимаете это? Не хотите с ними поговорить про героизм пилота?

Вы, когда в следующий раз будете скорбеть по героям подводникам или восторгаться героями пилотами, просто каждый раз представляйте себе эту семью. И говорите то, что хотите сказать, как если бы говорили это в глаза им.

Читайте такжеПутин готовит вторжение в Украину на 2020 годНу вы же, бл*дь, все смотрели в детстве это кино! Ну вы же все в детстве видели эти кадры черно-белой немецкой кинохроники с этими посылочками из-под Ленинграда в руках белокурой арийской девочки-ангелочка! Вы ж уссыкаетесь каждый раз, когда празднуете победу над теми, кто точно такие же посылочки с вареньем отправлял своим детям в Берлин! У вас же в каждом советском фильм была сцена с отдыхающими на побережье Польши семьями славных немецких воинов! Ничего, бл*дь, не ёкает в душе?

Вот меня просто физически тошнит от этого. От одной этой мысли. Я в принципе не могу сочувствовать людям, которые на это способны. Я в принципе не могу радоваться и восторгаться пилотом, который возит оккупантов на завоеванные земли. Я в принципе не могу представить себя ни на их, ни на его месте. Мы разные гуманоидные виды. Эмпатия, бессердечная ты штука.

И вот казалось бы - ну что стоит просто промолчать. Ну ты ж не они, ты ж всё прекрасно понимаешь, ты ж даже осуждаешь, и не одобряешь, и даже выходишь на митинги. Неужели ты не чувствуешь, что вот тут просто не надо ничего говорить? Ну вот никто ж не просит от тебя сказать правду и добровольно стать объектом травли и ненависти соотечественников - но промолчать-то ты можешь?

Но нет. То горе за "Лошарик", то счастье за кукурузник. Пилот гражданской линии Люфтваффе. Новый герой русских либералов. Оппозиционеров Путину.

Я вам гарантирую, друзья мои, вы сами не заметите, как начнете оплакивать "наших мальчиков, наших славных солдат, павших на восточном фронте".

О, так пилот ещё и в базе "Миротворца", оказывается. Ну, что ж. Поздравляю, друзья. Вы уже дошли до этой стадии. И так и не заметили.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Крым самолет поле Аркадий Бабченко
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

10:56
Резня на Николаевщине: неизвестные жестоко расправились с военным
10:50
Врачи Института рака требовали с больных деньги за бесплатные лекарства
10:32
То горе за "Лошарик", то счастье за кукурузник: как россиянам подсунули нового героя мнение
10:25
На "уставшем" мосту на Труханов остров проложили бетонные плиты Видео
10:20
СБУ задержала сбежавшего накануне израильского наркобарона Видео
09:55
В Крыму оккупанты решили уничтожить градообразующие заводы Видео
09:41
Погода в Украине: прогноз удивил контрастами
09:26
Кальян и фото с фанами: глава Офиса Зеленского потусил на фестивале Белые ночи
08:55
В США обвинили Порошенко: за время президентства умыкнул $8 млрд Видео
08:43
Пять парадоксов в деле Грымчака: почему чиновник может выйти сухим из воды мнение
08:25
Расчлененка в Киеве: из канала достали изуродованное тело женщины Фото
07:57
"Чем больше Грымчаков сдадим": в Сети потешаются над "шариковыми" из прокуратуры из-за фееричной ошибки Фото Видео
07:26
В Одессе сгорела гостиница Токио Стар: 18 пострадавших и погибших Фото Видео
07:15
Яблочный спас 2019: как праздновать – в церкви и дома
06:53
Украинские горки: с чем связан рекордный рост ВВП, и как это повлияет на украинцев мнение
06:37
Самые модные женские шарфы осень-зима 2019-2020: топ-5 трендов - фото
06:01
"Монстр прекратит существование": журналист спрогнозировал распад России
05:28
Нибиру "сожрала" Юпитер: пришельцы готовят смертоносную атаку на Землю - уфологи
04:55
Почти Иисус Христос: астролог раскрыл феномен успеха Игоря Смешко
04:10
Что нельзя делать на диете: врачи дали топ-5 советов
03:31
Звезда Квартала в трусиках сверкнула стройными ножками
02:44
Не капуста: ученые назвали продукт, способствующий росту груди у девушек
02:16
Еще один скандал в Минобороны: чиновники хотели "кинуть" бюджет на 30 миллионов
01:49
"Худеют все!": эксперт назвала опасные ошибки при похудении
01:05
"Сигнал к ослаблению гривны": эксперты рассказали, что будет с курсом доллара в Украине Видео
00:59
В Госдепе высказали недовольство налоговой политикой Украины
00:41
В США умер известный актер Питер Фонда
00:25
"Сосочки": Тина Кароль снялась без белья
16 августа, пятница
23:58
"Решил основную задачу": политолог оценил 100 дней президентства Зеленского
23:37
Замглавы Нацполиции Бушуев ушел в отставку
23:15
В Офисе президента сгоняют бюджетников на День независимости
22:56
Важнее достоинство, чем вода из Украины: в Крыму сделали громкое заявление
22:35
Суд допустил ошибку при аресте Грымчака Видео
22:09
"Усиление позиций": эксперт пояснил различие Зеленского и Порошенко в вопросе Донбасса
22:06
Дело Грымчака: суд избрал чиновнику меру пресечения Видео
21:50
Днепр под угрозой: экологи бьют тревогу из-за катастрофы в Киеве Видео
21:11
"Будем продавать квартиру": на суде жена Грымчака пожаловалась на унижение Видео
21:03
"Пи*да из трусов выпадает": Волочкову пристыдили за откровенный шпагат
20:33
В Одессе депутат после драки коллег передумал увольняться Видео
20:19
"Какого-то мелкого подобрали": Путина уличили в использовании клона
20:01
В Газпроме озвучили процент готовности Северного потока-2
19:58
Сытник обвинил Луценко: не сотрудничает с НАБУ по делу судей ОАСК Видео
19:23
Сценарист Чернобыля пожалел авторов русского сериала об аварии
19:20
Захват пиратами моряков у берегов Камеруна: в МИД назвали число украинских заложников Видео
18:53
В Чернигове начался суд по делу Грымчака Видео
18:49
Дмитрий Гордон дал рецепт, как вернуть Донбасс
18:24
Порошенко в документах назвал себя президентом Украины
18:11
Леся Никитюк сдала "абсолютно рабочую схему", как найти свою любовь
17:57
Нападение с фекалиями на нардепа Куприя: задержан гражданин РФ
17:51
Пираты захватили в заложники украинских моряков у берегов Камеруна: первые подробности Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять