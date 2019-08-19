Будут ли США участвовать в переговорах по Донбассу, и как это поможет Украине

Петр Олещук

политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко

19 августа 2019, 08:34

Раз Штаты выказывают осторожное желание присоединиться к переговорам, значит, видят, перспективу, что переговорный процесс может иметь результат – пусть не победу, но точно не провал.

США, Россия, Украина
Политолог оценил вероятность того, что США присоединятся к переговорам об урегулировании ситуации на Донбассе

Соединенные Штаты Америки откликнулись на предложение президента Украины Владимира Зеленского присоединиться к переговорному процессу по урегулированию ситуации на Донбассе, высказав свою готовность. Об этом заявил и заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент, и временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

Безусловно, подобные заявления такого уровня американских чиновников необходимо воспринимать серьезно. Потому что внешнеполитическое ведомство США всегда работает системно и последовательно. Потому невозможно даже представить, что такого рода заявления были самодеятельностью.

Читайте такжеПочему от Украины зависит победитель выборов президента СШАТак что заявления Кента и Тейлора нужно воспринимать как серьезный сигнал со стороны Соединенных Штатов Америки о реальной готовности присоединиться к переговорам.

Однако для того, чтобы США присоединились к переговорному процессу, необходимо согласие и других участников переговоров: Франции, Германии и России. О чем и сказали американские политики.

И хотя неделю назад французский МИД заявил, что возможность расширения "нормандского формата" за счет США не рассматривается, думаю, что проблема – вовсе не в позиции Франции. Загвоздка – в позиции России, которая не особо заинтересована, чтобы США присоединились к переговорному процессу. Москву вполне устроило бы сохранение прежнего круга переговорщиков в рамках действующего "нормандского формата".

Но не исключено, что Россия может изменить свою позицию, если, например, в результате изменения переговорного формата она получит определенные выгоды для себя (например, расширение перечня обсуждаемых вопросов). Сложно представить, что именно в данной ситуации могут предложить Штаты России, да и вообще, будут ли они что-либо предлагать, чтобы добиться согласия Москвы.

Потому пока что заявления американских политиков кажутся, скорее, декларацией о намерениях. Хотя сам факт, что США заявили о своем желании и готовности участвовать в переговорах – это серьезный шаг. Ведь раньше Штаты избегали подобных комментариев.

Читайте такжеМинские соглашения: почему США начнут жесткое давление на УкраинуПочему? По этому поводу можно выдвигать разные предположения. Лично у меня были подозрения, что США просто не хотели связывать себя определенными обязательствами, пока перспектива переговорного процесса не была более-менее понятной. А то, что сейчас американцы высказывают осторожное желание присоединиться к процессу, свидетельствует о том, что у них появилось понимание того, что такие переговоры на данном этапе могут иметь неплохой результат. К слову, все эти знаменитые заявления Трампа о Зеленском, как об "очень умном парне", который способен договориться с Путиным – как раз из этой серии.

Так что США наконец видят возможность того, что подобные переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе принесут какой-то результат, а не просто станут затягиванием времени или дипломатическими играми.

Ведь администрации Трампа сейчас точно не нужен какой-нибудь очередной дипломатический провал. Не в их интересах присоединяться к процессу, который может завершиться очередным фиаско.

Если США действительно планируют присоединиться к переговорам, значит, они рассчитывают на результат. Пусть это и не будет какая-то большая победа, но это точно не будет провал.

Что же касается позиции МИДа Франции по данному вопросу, то, возможно, это была своего рода пусть не месть, но жест в ответ на позицию США относительно "Северного потока-2". Может быть, Франция таким образом выторговывает какие-то преференции для себя, желая, чтобы все вопросы рассматривались в комплексе.

К тому же, французы не хотят, чтобы переговорный процесс был сорван в принципе каким-то прямым негативным ответом России. Потому и выступают своеобразным буфером между США и Россией.

Кроме того, сегодня Франция рассматривает себя в качестве основного субъекта поддержания стабильности на европейском континенте и геополитического лидера. Ведь, если в переговорный процесс вступят Соединенные Штаты, то совершенно очевидно, что, по сути, это будет переговорный процесс между США и Россией при участии других сторон. А Франция в такой ситуации утратит лидирующие позиции, в том числе в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе. Естественно, Париж попросту не заинтересован отдать главную роль в решении этого вопроса Вашингтону.

Вариантов объяснений может быть много.

Читайте такжеКак Украине выбраться из минского болотаБезусловно, если бы США присоединились к переговорам, для Украины это было бы полезным по многим причинам.

Во-первых, США из всех мировых игроков наиболее последовательно занимают проукраинскую позицию. Причем не только на уровне деклараций, но и на уровне законодательства. Вспомните и знаменитый Акт в поддержку Украины, и другие правовые нормы, в которых четко определяется, что США не признают аннексии Крыма и оккупации Донбасса, а также намерены способствовать восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины.

Во-вторых, присоединение Соединенных Штатов Америки к кругу переговорщиков существенно повысит уровень этого переговорного процесса. Поскольку Штаты, ведущее мировое государство, своим участием существенно повысят значимость формата, а, значит, и увеличат перспективы того, что переговоры будут иметь результат. Ведь так ставки повышаются, повысится и уровень вопросов, которые могут обсуждаться на таких переговорах, а все это повысит и вероятность достижения масштабных и серьезных договоренностей.

В любом случае, сам факт включения США в круг переговорщиков это будет важным для нас шагом.

Петр Олещук, политолог, преподаватель КНУ им. Тараса Шевченко, специально для Главреда

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Россия США переговоры Франция Владимир Зеленский нормандский формат война на Донбассе Петр Олещук Уильям Тейлор Джордж Кент
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