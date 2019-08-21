Путин уже победил в Украине

Юрий Касьянов

Блогер

21 августа 2019, 08:44

Никто не хочет воевать. Никто не верит в победу. Откормленные амбалы заменили хлюпиков-патриотов, лезших в самое пекло в начале войны.

Путин
Путин победил в Украине / Reuters

Владимир Путин победил в Украине. Для этого не понадобились дивизии вторжения, "Калибры" и "Искандеры". Победу обеспечил телевизор, управляемый беспринципной - ведь "деньги не пахнут" - псевдонациональной "элитой" с гибкими (в зависимости от выгоды) взглядами на патриотизм и демократию.

Путин победил в Украине, и количество тех, кто поддерживал идею защиты страны, в десятки раз уменьшилось. Я вижу это даже по своим постам: в 2014-2015 они набирали тысячи лайков, перепощенные сегодня - не набирают и сотни. Те, кто "горел" патриотизмом отвернулись и разочаровались. Они не верят в свои силы, не верят в Украины, не верят в то, что мы сами можем хоть что-то изменить.

Читайте такжеПечальный конец Путина: каким будет финал российского диктатора"Пусть всё идёт как идёт, и будет как будет!.." - Всё чаще слышу я от тех, кто реально воевал, кого я сам видел на войне. Настоящие патриоты и бойцы всё чаще глушат свою боль в водке и наркотиках. Их место занимают амбалы в одинаковой с иголочки коричневой форме с обязательными сумочками наперевес. Я не знаю, кто они. Что это за "волонтёрские организации", одетые в тысячу долларов каждый, коротко стриженные и накаченные, как Бужанский... У меня дома затёртый до дыр английский пиксель и новенькая "горка", пошитая в Борисполе за три сотни гривен, и две пары ботинок - летняя и зимняя, истоптанные в 2014-2016 годах...

Никто не хочет воевать. Никто не верит в победу. Откормленные амбалы заменили хлюпиков-патриотов, лезших в самое пекло в начале войны. Я не жалуюсь. Я констатирую факты. Украина входит в крутое пике дезинтеграции и потери размытых национальных ориентиров. Так было в 1918-м, когда на защиту страны вышли жалкие сотни отчаянных патриотов, а миллионы остались дома - ждать большевистской резни и голодомора.

Ну и наконец, чтобы не было кривотолков, - начало этой беде положил трусливый и жадный Порошенко. А последний гвоздь в гроб украинской независимости забьёт Медведчук - после Зеленского. Но виноваты в этом будете только вы сами.

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Владимир Зеленский Владимир Путин Юрий Касьянов
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