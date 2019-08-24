Успеху Зеленского угрожает подход, который сделал его президентом

Владимир Зеленский / Фото пресс-службы Офиса президента

Нет, речь вовсе не о том, что бывшие кварталовцы умеют оперативно снимать прикольные видеоролики с миллионными просмотрами. Речь об интуитивном методологическом подходе к выявлению и решению проблем, сформировавшемся у представителей новой власти в ходе предыдущей жизни.

Так вот, их подход, который я называю клиповым, подразумевает обязательно фрагментирование реальности, выхватывание из нее не столько значимых, сколько ярких фрагментов, не осмысление, но интерпретацию их через внешние аналогии и последующую замену цепи взаимообусловленных событий на ряд отдельных элементов-вспышек, связанных формальной последовательностью.

В качестве иллюстрации: наиболее яркое качество хинина — его жуткая горечь, а наиболее важное — лекарство от малярии. Но при клиповом подходе второе можно и упустить.

Речь не об упрощении или даже примивитизации. Речь о разрыве связности и сопоставимости событий и их следствий.

Это как раз о том, что "для мира необходимо просто поговорить по-человечески и договориться прекратить стрелять". А чтобы побороть коррупцию, "надо убрать старых прогнивших чиновников и назначить новые лица". И т.д.

Читайте такжеСто дней Зеленского: восемь причин для разочарованияКлиповый подход — контрсистемен. Он не предполагает комплексного анализа ситуации, выявление точек и инструментов влияния, трансформацию ситуации под управляющим воздействием. Клиповое мышление, при всей его внешней подвижности — статично, ибо рассматривает выбранные и зафиксированные моменты реальности.

В клипе можно ярко представить единичный факт, наблюдение факта, эмоцию, этим наблюдение вызванную. Но чтобы рассказать историю с ситуацией в развитии, где участвует много факторов, нужен уже фильм. А если ситуаций множество, и они развиваются и в пространстве, и во времени, и в количестве вовлеченных факторов, то это под силу лишь сериалу.

Строго говоря, клиповый подход мышлением называть вообще нельзя, так как это, скорее, остроумная рефлексия, не предусматривающая понимания.

Читайте такжеБудут лупить: почему новая Рада неизбежно ополчится против ЗеленскогоНо изложенное — не упрек и уж тем более не обвинение. Это констатация объективного факта.

И пока никто не в состоянии аргументированно спрогнозировать, во что для нас всех выльется госуправление в виде серии клипов неизвестного авторства, но под одним лейблом. Потому что возможны и негативные, и позитивные следствия, а также их смесь в самых разных пропорциях.