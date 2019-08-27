Робот Федор не смог попасть на МКС / КЦ "Южный"

Офигительная история про робота Федора, конечно. Просто офигительная.

Если кто не в курсе, одичалые потомки гагарина загрузили в корабль "Союз" - краном через стыковочный люк, так как обычным путем он не влезал - собранного из китайского конструктора робота Федора. И коробку тульских пряников. Я сейчас серьезно.

Ну вот японцы отправляют "Хаябусу" на астероид, израильтяне запускают первый частный луноход на ту сторону Луны, НАСА запускает "Розетту" на комету Чурюмова-Герасименко, Илон Маск запускает первую частную ракету и первый частный электромобиль, а Роскосмос запускает сто кг тульских пряников. Но зато "неземной груз имеет специальный отличительный дизайн в виде самовара, стилизованного под спутник". Утритесь, буржуины. Как тебе такое, Илон, а?

Читайте такжеВосстание робота Федора: по фото Нибиру возле МКС разгадали планы Планеты смертиВ космосе, как известно, даже карандаши не используют, потому что частицы графита от грифеля летят в фильтры и дыхательные пути, а мало можно представить в природе веществ, которые крошатся сильнее, чем засохший пряник, лучше бы уж сразу мешок цементной смеси "М-200" отправили, но то уже такое... Через дырочку в обшивке проветрится.

Естественно, это событие распиарили, как могли. Ну а как же. Коробку тульских пряников в космос запустить. Не хер в стакане. Кто ещё на это способен? Никто. Только великая космическая держава.

Завели роботу Феде аккаунт в твиттере. Записали клип на слова Рогозина. Осетинский робот Хажби, Карл, станцевал перед ним лезгинку в папахе и бурке. Осетинского робота в папахе и бурке, правда, пришлось придерживать рукой, потому что это обычный китайский роботик за две тыщи из "Ашана", ну да ладно. Повесили флаг с Федей на Эльбрусе. НТВ сделало сюжет о том, что роботы Бостон Динамикс заканчивают жизнь самоубийством, потому что понимают, что им не выдержать конкуренции с Федей. А РИА Новости написало, что Федя скоро заменит людей на орбите. И случилось то, что не могло не случиться.

Загрузили в консервную банку с жидким водородом китайский конструктор и коробку тульских пряников - казалось бы, что могло пойти не так...Метафизика, бессердечная ты су*ка. Если везде на каждом углу орать, какой ты самый ох*енный, то жизнь тебя приземлит. Обязательно.

Робот Федя взмахнул рукой (нет), написал в твиттере "Поехали!" (да), взасос поцеловал жопу Рогозина ("Благодарю, товарищ Генеральный!") и в обнимку с тульскими пряниками отправился к звездам.

И... Ну, и, собственно, всё.

Автоматика отказала, дистанционного управления ни с Земли, ни с МКС у "Союза" нет, а пристыковать вручную космический корабль к орбитальной станции коробка тульских пряников почему-то не умеет.

А казалось бы. Самовар в виде спутника. Должна ж уметь. Но нет.

И теперь робот Федя болтается в космосе, истерически жрет пряники, и ждет затопления в Тихом океане.

Интересно, какие у них там сейчас диалоги, у этих двух искорок жизни, затерянных посреди бесконечной темной бездны...- Боишься ли ты смерти, маленькая коробочка тульских пряников?- Нет, загруженная краном через стыковочный люк добрая консервная баночка. Не боюсь.

Ну, ничего, Федя. Тебя канонизируют. И тебя, маленькая коробочка тульских пряников.Первый в мире святой равноапостольный равнобедренный самовар в виде спутника. Ну а чего ж нет-то. Страстотерпцы. Схимники.

Читайте такжеТо горе за "Лошарик", то счастье за кукурузник: как россиянам подсунули нового герояПомните, был такой Фобос-Грунт? Тоже с пафосом. Берет теперь пробы грунта, но не на Фобосе, а на дне. И корабль "Прогресс". И шесть спутников "Глонасс". И ракета "Буревестник". И ансамбль Александрова. Ну, эти хоть пряников теперь поедят. Никогда подводная космическая группировка России не обладала таким разнообразием. А теперь еще и роботизированная.

Нет, Федю там сейчас пытаются спасти, конечно. Будут отделять другой корабль от другого стыковочного порта "Зари", будут перегонять на новую парковку, если, конечно, не заденут станцию и не на*бнут уже всю МКС полностью (вот ансамблю Александрова вообще зачетное пополнение будет тогда!) и, может, попробуют еще раз.

Но, в целом, робот Федя готовится к походу на пляж. Эх, чурчхелу надо было брать вместо пряников.

Я когда узнал, что робот Федя летит один, сам, без ансамбля (ну как тут третий раз удержаться) немного удивился конечно. Я то думал, что его с живыми людьми посадят. Ну, ладно, еще одна консервная банка Рогозину поиграться. Но нет. Отправили одного. И пряники в виде самовара в виде спутника. Странно, почему же оно всё так получилось. Федя, Федя, где ты, Федя (с).