Почему США не помогут Украине решить вопрос по Донбассу

Игорь Лесев

Писатель, публицист

29 августа 2019, 08:36

Присоединение американцев к "нормандскому формату" вряд ли принесет Киеву что-то хорошее.

Джон Болтон
Джон Болтон не исключает участие СШа в переговорах по Донбассу/ Reuters

Свежее заявление советника Трампа Джона Болтона. Он был бы рад подключить США к "нормандскому формату", если украинские власти не против. А украинские власти всегда не против, потому что в Киеве нет реалистичного плана по Донбассу. По большому счету, вообще ничего нет.

Есть некий запрос на мир. Это и был один из факторов победы Владимира Зеленского. Но запрос на мир, это как запрос на счастье. У каждого оно свое. Единственный общий знаменатель – это прекращение стрельбы. А дальше все, тупик. Нет решений. И нет желаний договориться.

Да и самое главное. А зачем вообще договариваться? Ну вот ради чего? Чтобы в Донецке и Луганске непременно висел украинский флаг? И чтобы в Донецке, как сейчас в Славянске, все первоклашки перешли на украинский язык? И чтобы оставшиеся памятники Ленину свалить? Именно вот это конечная цель возвращения ЛДНР?

Читайте такжеНовые переговоры по Донбассу: чего ждать УкраинеЕсли да – тогда точно не договорятся. Потому что тут говорить не о чем. Это то, из-за чего все изначально началось.

А если есть какие-то другие цели, нужно их обозначить, придать им ценность. Не тем, кто эти цели обозначил, а для тех, кому их попытаются продать.

Но даже обозначив красивые цели все равно не договорятся, потому что после прекращения огня и обмена пленными все остальное невыполнимо.

Вот амнистия. Она ведь нужна не тем, кто не стрелял, а тем, кто стрелял и убивал. Вот представьте центральный телеканал. Сидят два пацанчика в студии. Один с бандеровской ленточкой, а другой с георгиевской. И рассказывают свои боевые истории.

А по соседству еще несколько вдов. И дети без родителей. И все как в анекдоте о человеке, который последний видел Чапаева. Вы такое себе можете представить? Это же не программа "Окна".

А после амнистии, которая, как видим, невозможна, десятки других вопросов. Например, гарантии этой амнистии. И это бесконечность, которая переговорный процесс запускает в самодостаточное плавание длиною в целые поколения.

Собственно, уже сейчас непонятно, как возвращать все это взад. Абсолютно непонятно. Есть просто установка, что надо. Типа как жену, которую тр*хает кто-то другой. Ну, потому что жена. А нужна она тебе или нет, вопрос десятый. Ведь люди же скажут, соседи осудят...

Читайте такжеПочему проблема Украины на Донбассе не в силе агрессораИ вот теперь к этому хрупкому и глухому процессу хотят подключиться американцы. А вот это должно напрягать еще больше, чем если бы вообще ничего не решалось.

Вот просто вопрос. А что американцы когда-то разрешили? Вот был где-то конфликт, появились американцы и фу-х, помогли и разрулили. Где такое было?

Бомбанули югославов, придумали Косово. Уже через полгода русские также придумали две новые страны – Абхазию и Южную Осетию.

Ранее влезли в Ирак. Раздолбали страну до ИГИЛ и Курдистана. В Афганистане сидят дольше, чем там сидел Союз и с тем же результатом. Ливию просто бомбили и теперь там непрерывная кровавая баня.

В начале 90-х полезли в Сомали. Нет больше страны. Зато есть сомалийский пираты и полпланеты содержало целый флот в Аравийском море, чтобы охранять караваны от дикарей.

Еще раз. Американцы – это не зло. Просто их нельзя пускать к внешнему управлению в своем государстве. Что ты им не делай, а они все равно тебе пришлют как не Яресько, так Супрун.

И вот сейчас Болтон хочет подключиться к нормандскому формату.

Смотрите, у нас и так сейчас ничего не работает, ни нормандский, ни минский, ни х*инский форматы, никакие. У нас даже внутри страны – в Украине – диаметрально разные понимания у различных групп, что происходит на Донбассе. Мы внутри страны смотрим в одну сторону и видим разные картинки.

Мы даже читая одни и те же буквы, вырастающие в предложения Минских соглашений, все равно видим разные смыслы. Естественно, мы не можем ни с кем договориться, ни с русскими, ни с донецкими, ни с кем бы еще. С самими собой не можем договориться.

И вот тут нарисовываются еще американцы. Вернее, пытаются нарисоваться. Появляются ребята, у которых в башке тоже мусор и шатания.

США времен Трампа – это сама по себе большая Украина.

Вот вы послушайте только его заявления за пару последних недель. Россия должна вернуться в G-7. Мы наложим санкции на Россию по "Севпотоку-2". КНДР ничего не нарушали, запуская ракеты. Турция дорого заплатит за покупку ракетных комплексов у России...

И вот эти люди, у которых в голове сраный бардак поярче нашего, хотят подключиться к решению конфликта на Донбассе. Конфликта, который уже тупиковый, самобытный и не имеет не только простого, но и сложного метода решения.

Читайте такжеБудут ли США участвовать в переговорах по Донбассу, и как это поможет УкраинеПонять нам нужно в этой истории одно. Американцы, как и русские, решают свои прикладные задачи. Решают через свое видение, часто извращенное или ложное, но всегда свое. И это видение они способны навязывать другим.

У нас уже есть, с одной стороны, глобальный игрок, с которым мы неспособны вести переговоры – Россия. Теперь к нам в постельку запрыгивает еще один Пьер Вудман, только уже в американских трусах.

Вот если американцы и русские на двоих сядут в нормандском формате и будут договариваться по Донбассу – они нас затр*хают до Боснии и Герцеговины.

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Донбасс США нормандский формат Джон Болтон Игорь Лесев
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