Почему Зеленский повторит путь Порошенко

Владимир Зеленский обречен пройти путь Порошенко/ Фото: УНИАН

Ни у кого уже нет сомнений, что в ближайшие месяцы президент сконцентрирует в своих руках всю полноту власти в стране и следствием этого будет неизбежное авторитарное правление со всеми его "прелестями", то ряд политологов всерьез заявили, что Зеленский, в конце концов, нарвется на свой майдан.

Думаю, что эти политологи или выдают желаемое за действительное, или не понимают сути двух наших майданов.

Оба наши майдана - не были массовыми протестами против авторитарного стиля управления Кучмы или Януковича. Они не были революциями за права и свободы людей и против сословных привилегий правящего класса. Это легко видно, потому что оба майдана не изменили кланово-олигархическую систему власти.

Наши майданы - это национальные революции или бунты, как кому нравиться называть, которые были направленны на блокирование движение Украины в сторону России.

Поясним эту мысль подробнее. Вообще говоря, украинцы - как западные и, тем более, юго-восточные - совсем не склонны к массовым протестам. Они бесконечно терпеливы, послушны, забиты, унижены, разобщены и почти не способны к объединению ради отстаивания своих общих социальных интересов. Среднестатистический украинец не доверяет соотечественникам, полагается только на себя и на своих ближайших родичей и сосредоточен исключительно на самовыживании. Ни факты коррупции во власти, какие бы ужасающие они не были, ни случаи кумовства, ни продажности судей, ни преступной безответственности, халатности и т.д. никогда не приведут к массовым протестам украинцев.

Читайте такжеОстанется только один: кто станет главным врагом ЗеленскогоИсключение составляет только один случай, когда украинцы, преимущественно с западных областей, начинают ощущать, что у власти находятся элиты, которые готовы торговать национальным суверенитетом в пользу России. В этом случае начинается майдан, который сносит власть. Например, Януковича немедленно снесли, только когда он слетал в Сочи к Путину и подписал с ним ряд соглашений, которые , по сути, означали вступление Украины в Таможенный союз. Но как только клан Януковича был сметен и Соглашение об ассоциации с ЕС было подписано, национально- свидомые украинцы сразу же успокоились и позволили новому властному клану спокойно грабить страну под патриотическими и проевропейскими лозунги.

Итак, наши майданы - это не либеральные революции против авторитарного правления президентов. По своей сущности, наши майданы - это, конечно, бунты, которые сносят законно избранную власть. И как всякий бунт, он может быть успешен только при одном условии: если его легитимность признает Запад. Попросту говоря, для успеха майдана, он должен быть поддержан Западом, который угрозами международного трибунала удерживает власти Украины от применения силы против протестующих. Стандартная технология Запада во всех цветных революциях! Но Запад, освятит майдан, как Папа Римский освящал крестовые походы, только в том случае, если действующий президент начнет проводить "неверный" геополитический курс.

Порошенко очень боялся массовых протестов и своего майдана по причине резкого обвала уровня жизни, безработицы, коррупции власти и т.д. Но Петр Алексеевич разумно осознал, что реально угроза майдана может исходить только от национально обеспокоенных украинцев. Поэтому, чтобы обезопасить себя, Порошенко стал проводить этноцентристкую гуманитарную политику в их интересах за счет нарушения прав других меньшинства и в первую очередь русскоговорящих. Порошенко, который имел бизнес в России, должен был отвести от себя угрозу обвинения в предательстве национальных интересов. Отсюда все эти квоты, запреты российских социальных сетей, российских книг, фильмов, запреты обучения на родном языке и т.п. И надо признать, что это сработало! Петр Алексеевич счастливо избежал массовых протестов, своего майдана и даже получил поддержку 25% избирателей, который были ему простить все его "шалости" ради АРМОВИРы.

Читайте такжеПарламент распускать не страшно: почему Зеленский поспешил с угрозами РадеЗеленский будет проводить точно такую же политику, как и Порошенко. Это неизбежно, потому что авторитаризм Зеленского приведет к росту коррупции во властной вертикали. Президенту придется покрывать своих, зажимать оппозиционные СМИ, т.е. становиться еще более авторитарным, что приведет к еще большей коррупции среди силовиков и высших чиновников. Чтобы в таких условиях избежать майдана надо становиться жестко антироссийским, национально обеспокоенным и подчеркнуто прозападным, чтобы Запад не позволил майдану свергнуть своего "сукиного сына".

Именно таким и будет становиться Зеленский. Именно такой путь прошел Порошенко, который к своему удивлению понял, что для того чтобы удержаться у власти надо постоянно смещаться в сторону галичанского нарратива. Совершенно безыдейный конъюнктурщик, перебегавший по все партиям космополит, коррупционер и деляга Порошенко, был вынужден напялить вышиванку и стать этаким современным Петлюрой, чтобы удержаться у власти. Комично, конечно, но это неизбежная закономерность, вытекающая из трех специфических факторов, присущих Украине:

1. Авторитарное правление и коррупция (менталитет и традиционная сословная культура )

2. Промежуточное положение Украины между двумя цивилизационными проектами, которые являются антитезами друг друга (геополитическое положение)

3.. Угроза майдана со стороны национально обеспокоенных украинцев преимущественно с западных областей (историческая травма)

Эти три фактора, которые носят долговременный характер, и объясняют неизбежность дрейфа Зеленского как и ранее Порошенко, в этноцентрическом направлении. Такова, увы, логика нынешней матрицы Украины.

Читайте такжеЗеленский пишет биографию ПорошенкоКстати, описанная парадигма также объясняет почему Зеленскому вряд ли удастся интегрировать мятежные территории, сколько бы он не проводил переговоров с Путиным. Шанс остается, только если Россия согласиться существенно пересмотреть Минские соглашения которые позволят Украине не вносить кардинальные изменения в Конституцию. Но мне это представляется маловероятным.

Более вероятным мне представляется сценарий, когда после того как Россия достроит Северный поток-2 , она усилит давление на Украину и отношения между двумя странами опустятся на уровень близкий к началу прямого военного конфликта. Подоспевшая мировая экономическая рецессия, или даже депрессия, сделают этот сценарий еще более вероятным.