Почему депутатскую неприкосновенность могут еще вернуть

Решение КСУ может появиться через несколько лет / Reuters

Во время рассмотрения законопроекта о снятии неприкосновенности народные депутаты уже поднимали вопрос о наличии оснований для обращения народных депутатов в Конституционный суд о признании закона неконституционным.

Самая простая процедурная ошибка, на которую указывали народные депутаты – это, например, что заседания комитетов не могут проходить между сессиями. Кроме того, также был вывод Конституционного суда, которым по законопроекту давались рекомендации и которые нужно было имплементировать в нормы закона – всего этого не было сделано. И этот список ошибок можно продолжать и дальше.

В целом, обжаловать решение парламента может любой орган законодательной инициативы. Процедура обжалования тоже есть и она прописана в Конституции. Но проблема на сегодняшний день состоит в том, что, несмотря на все существующие основания для отмены, Конституционный суд не будет готов отменить это решение. По крайней мере, до тех пор, пока у Зеленского и его команды будут такие высокие рейтинги или они не пойдут "по беспределу" арестовывать депутатов. Как это, например, было во времена президентства Леонида Кучмы, когда народным депутатам подбрасывали оружие, наркотики и прочее.

Читайте такжеБлестящая пиар-акция: почему отмена неприкосновенности не даст нужного эффектаК слову, некоторые депутаты уже заявили, что готовы обжаловать принятое решение. Но я прогнозирую, что сейчас произойдет другая история – представление в Конституционный суд внесут, но решение по нему может появиться через несколько лет, когда рейтинги власти начнут падать. И те люди, которые сейчас находятся у руля, пытаясь спрятаться от ответственности под депутатской неприкосновенностью, могут вернуть ее назад.

И именно об этом свидетельствует тот факт, что закон о снятии неприкосновенности выносили на рассмотрение парламента со множеством процедурных, сознательных ошибок, о которых депутаты монобольшинства не могли не знать.

Виктор Таран, глава Центра "Эйдос", политолог, кандидат наук по государственному управлению, специально для Главреда