Артистка погорелого театра, или Что стоит за проблемами Гонтаревой в Лондоне

Александр Кочетков

политический аналитик

8 сентября 2019, 10:37

Судя по всему, Валерия Алексеевна очень не хочет возвращаться в Украину.

Гонтарева в больнице в Лондоне

В последнее время экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева стала одной из ярких ньюс-мейкерш: ДТП с переломами в Лондоне, сожженный автомобиль в Киеве, селфи-видео из лондонского госпиталя, сопутствующее заявление бывших подчиненных Гонтаревой из Нацбанка об угрозах жизни — их и Валерии Алексеевны…

Понятно, что это "Ж-ж-ж!" неспроста, но что за ним стоит? На поверхности три версии и, как водится, их комбинация.

Политическая. Валерия Гонтарева (наряду с Виктором Муженко) является ключевым свидетелем, чьи чистосердечные показания позволят предъявить Петру Порошенко не смехотворные претензии в уклонении от налогов, а организацию финансовых махинаций национального масштаба и деяний с признаками национальной измены.

Читайте также"Травмы серьезные": Гонтарева раскрыла подробности ДТП за границейРечь не только и не столько о национализации "Приватбанка", хотя и там присутствовал подозрительный вывод средств, невозможный без сговора с руководством Нацбанка. Были сомнительные банкротства ряда проблемных банков с последующей перепродажей лакомых активов через близкие "инвестиционные" структуры (кто произнес ICU и Dragon Capital?!), был стремительный рост личного банка Петра Порошенко, были явные валютные спекуляции, была и все еще работает пирамида ОВГЗ. Причем, Гонтарева являлась настолько доверенной особой для ПАПа, что имела к нему доступ практически в любое время.

Соответственно, наши силовики хотят вернуть Валерию Алексеевну в Украину, в том числе, и методом принуждения.

Бизнесовая. В своей деятельности бывшая глава Нацбанка до невозможности огорчила такое количество непростых людей, чтобы сейчас они очень бы хотели свести счеты. То есть, получить с нее компенсацию. Игорь Коломойский просто возглавляет эту длинную колонну, и, поскольку у него есть влиянии на государственную машину, то ему нет необходимости прибегать к чисто криминальным методам вроде поджога автомашин родственников. А вот другие пострадавшие могут.

Имитационная. Эта версия представляется мне наиболее вероятной. Понятно, что Гонтарева не хочет возвращаться, не хочет ходить на допросы, потому что Петра Порошенко Запад, может, и прикроет, а вот "лучшего банкира Европы 2015 года" вряд ли.

Читайте такжеПорошенко и Гонтарева попали в рейтинг самых "дорого отдохнувших" чиновниковПоэтому ей надо создать видимость "политических преследований и угрозы жизни", чтобы остаться в Великобритании, игнорируя украинских правоохранителей. На эту версию как раз работает наезд автомобиля на бывшую главу Нацбанка. Потому что подобная операция в центре Лондона настолько сложна и труднопресказуема по последствиям, что за нее не взялся бы и Моссад. Тем более, что существуют куда более простые и действенные методы "намека" объекту на то, чего от него ожидают.

Опять же, для травм, требующих четырехмесячной госпитализации, Валерия Алексеевна выглядит слишком жизнерадостной. Не удивлюсь, если выяснится, что ДПТ в Лондоне было случайностью, которую Гонтарева решила использовать. И дальше пошли инсценировки, подтверждающие, что возврат в Украину угрожает ей всякими ужасами, что впоследствии используют ее адвокаты. А что, кто-то сомневался, что бывшая власть будет защищаться любыми способами?

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
НБУ Приватбанк Александр Кочетков Валерия Гонтарева
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:45
Дезертиры и боевики "ЛДНР": Матиос рассказал, кого Украина отдала РФ
10:41
Макгрегор хочет провести бой с Нурмагомедовым в Москве
10:40
Труп, оторванная нога: обнародованы жуткие детали спецоперации СБУ по похищению Цемаха из "ДНР" Видео
10:37
Артистка погорелого театра, или Что стоит за проблемами Гонтаревой в Лондоне мнение
10:17
Москва предложила Киеву важное соглашение о правовом положении граждан
10:07
"Делаем из Киева Берлин образца 43 года": у Гиркина истерика из-за "мокрицы"-Путина и "Зелебубы"
09:54
На Николаевщине вор-рецидивист захватил заложницу и ранил копа
09:30
Оставьте ФОПы наконец в покое! мнение
08:58
Смертельный рейс МН17: в МИД Нидерландов подтвердили допрос Цемаха до обмена заключенными Видео
08:29
Путин растерял остатки легитимности, дальше нары или исчезновение мнение
08:20
Сохранить лицо: Россия вернет Украине захваченные в Керченском проливе корабли Видео
07:55
Нормандской встрече быть: Макрон пообещал активно поработать Видео
07:27
Шанс восстановить отношения: Путин захотел продолжить общение с Зеленским Видео
07:17
Капитуляция под лозунгом мира: чем грозит Украине амнистия боевиков мнение
07:11
Зеленский вернул заложников Кремля. Дальше боснийская модель? мнение
06:52
Пять причин, почему Путин пошел на обмен пленными мнение
06:50
"Компания Путина": экс-генерал КГБ сказал, кому в России "светит" власть
06:25
Трамп умрет в адских муках: всплыло жуткое предсказание о 45-ом президенте США Видео
06:10
Доктор Комаровский раскрыл три главных причины плача
05:49
Весы: в чем суперсила и слабость знака Зодиака
05:44
День танкиста 2019: поздравления прикольные и открытки живые Фото
05:28
Гарсон – чудная стрижка "под мальчика" 2019-2020, придающая объем – 44 фото Фото Видео
05:05
Лох-Несское чудовище "бросило якорь" в Черном море: туристы стали "обедом" - ученые
04:49
Гонщика Формулы-2 Корреа ввели в искусственную кому
04:24
Экс-генерал КГБ объяснил, почему Путин решился на захват Крыму и войну на Донбассе
03:59
Смертельная авария Антуана Юбера: ФИА начала расследование Видео
03:33
Диетолог рассказала, что есть осенью вместо салата
03:10
Ученый назвал неизбежную угрозу для Крымского моста Видео
02:43
Взрыв под Тернополем: жена ректора вуза лишилась глаза
02:15
Эксперт назвал главные сложности в трехсторонних переговорах по газу Видео
02:09
Ученые пояснили, как йога поможет справиться с высоким давлением
01:55
Андрееску впервые в карьере стала чемпионкой US Open
01:50
iPhone 11: цена, характеристики, когда выйдет новый Айфон 11 Фото Видео
01:41
"Начали исчезать": журналист рассказал о судьбе выданных России заключенных Видео
01:29
Надаль поспорит за титул US Open с Медведевым
01:17
UFC 242: все результаты турнира
01:01
"Удар молнии": на украинском курорте произошел серьезный пожар
00:39
"Когда видел папахи, заряжался энергией" - Хабиб Нурмагомедов
00:35
Трамп предложил Зеленскому гешефт - СМИ Видео
00:11
Хабиб Нурмагомедов vs Дастин Порье: видео боя Видео
00:09
С Днем Натальи 2019 – открытки и поздравления с Днем ангела Фото
00:00
Хабиб Нурмагомедов задушил Дастина Порье Видео
07 сентября, суббота
23:56
В Германии упомянули о снятии санкций с РФ после обмена пленными Видео
23:47
Хабиб Нурмагомедов vs Дастин Порье: текстовая трансляция боя, подробности UFC 242
23:31
"Мне много лет, но я дождалась": мать Сенцова едет на встречу из Крыма Видео
23:06
Зеленский после обмена пленными позвонил Путину Видео
22:45
Украину тоже отметили: назван победитель Венецианского фестиваля
22:24
В России предложили обменяться с Украиной задержанными кораблями и судами Видео
21:46
Электроток и кулек на голову: Карпюк рассказал о пытках в российской тюрьме Видео
21:17
На Полтавской таможне словили на взятке тестя нардепа от Слуги народа
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять