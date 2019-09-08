Артистка погорелого театра, или Что стоит за проблемами Гонтаревой в Лондоне

Гонтарева в больнице в Лондоне

В последнее время экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева стала одной из ярких ньюс-мейкерш: ДТП с переломами в Лондоне, сожженный автомобиль в Киеве, селфи-видео из лондонского госпиталя, сопутствующее заявление бывших подчиненных Гонтаревой из Нацбанка об угрозах жизни — их и Валерии Алексеевны…

Понятно, что это "Ж-ж-ж!" неспроста, но что за ним стоит? На поверхности три версии и, как водится, их комбинация.

Политическая. Валерия Гонтарева (наряду с Виктором Муженко) является ключевым свидетелем, чьи чистосердечные показания позволят предъявить Петру Порошенко не смехотворные претензии в уклонении от налогов, а организацию финансовых махинаций национального масштаба и деяний с признаками национальной измены.

Читайте также"Травмы серьезные": Гонтарева раскрыла подробности ДТП за границейРечь не только и не столько о национализации "Приватбанка", хотя и там присутствовал подозрительный вывод средств, невозможный без сговора с руководством Нацбанка. Были сомнительные банкротства ряда проблемных банков с последующей перепродажей лакомых активов через близкие "инвестиционные" структуры (кто произнес ICU и Dragon Capital?!), был стремительный рост личного банка Петра Порошенко, были явные валютные спекуляции, была и все еще работает пирамида ОВГЗ. Причем, Гонтарева являлась настолько доверенной особой для ПАПа, что имела к нему доступ практически в любое время.

Соответственно, наши силовики хотят вернуть Валерию Алексеевну в Украину, в том числе, и методом принуждения.

Бизнесовая. В своей деятельности бывшая глава Нацбанка до невозможности огорчила такое количество непростых людей, чтобы сейчас они очень бы хотели свести счеты. То есть, получить с нее компенсацию. Игорь Коломойский просто возглавляет эту длинную колонну, и, поскольку у него есть влиянии на государственную машину, то ему нет необходимости прибегать к чисто криминальным методам вроде поджога автомашин родственников. А вот другие пострадавшие могут.

Имитационная. Эта версия представляется мне наиболее вероятной. Понятно, что Гонтарева не хочет возвращаться, не хочет ходить на допросы, потому что Петра Порошенко Запад, может, и прикроет, а вот "лучшего банкира Европы 2015 года" вряд ли.

Читайте такжеПорошенко и Гонтарева попали в рейтинг самых "дорого отдохнувших" чиновниковПоэтому ей надо создать видимость "политических преследований и угрозы жизни", чтобы остаться в Великобритании, игнорируя украинских правоохранителей. На эту версию как раз работает наезд автомобиля на бывшую главу Нацбанка. Потому что подобная операция в центре Лондона настолько сложна и труднопресказуема по последствиям, что за нее не взялся бы и Моссад. Тем более, что существуют куда более простые и действенные методы "намека" объекту на то, чего от него ожидают.

Опять же, для травм, требующих четырехмесячной госпитализации, Валерия Алексеевна выглядит слишком жизнерадостной. Не удивлюсь, если выяснится, что ДПТ в Лондоне было случайностью, которую Гонтарева решила использовать. И дальше пошли инсценировки, подтверждающие, что возврат в Украину угрожает ей всякими ужасами, что впоследствии используют ее адвокаты. А что, кто-то сомневался, что бывшая власть будет защищаться любыми способами?