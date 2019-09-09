Два возможных сценария на Донбассе после обмена пленными

Встреча украинцев в аэропорту Борисполь/ УНИАН

Обмен пленными обычно означает завершение вооруженной фазы войны. Теперь начинается очень важный политико-дипломатический этап установления мира. Для того, чтобы не проиграть этот этап, надо понимать, чего хочет враг, и какие наши позиции и имеющиеся ресурсы.

Пока возможны два сценария.

Первый - замораживание конфликта и медленное переваривание Донбасса Россией, как в случае с Абхазией и Южной Осетией.

Читайте такжеЗеленский вернул заложников Кремля. Дальше боснийская модель?Второй - попытка повесить контролируемый Россией регион на шею Украине. Как это делается с Молдовой. Второй вариант опасен тем, что в нем якобы может быть заинтересована Украина, которая и должна делать уступки.

Так вот, о возможных уступках. Единственный критерий, по которому можно считать, что территории реинтегрированы - это действие украинских законов. Там, где не действуют украинские законы (не действуют наши органы власти, не уплачиваются налоги в государственный бюджет, физическими лицами, в том числе), украинское государство не может иметь и выполнять никаких обязательств. У таких территорий может быть статус или временно оккупированных Россией, или временно захваченных незаконными вооруженными формированиями.

Наши партнеры, и на западе, и на востоке, занимают очень жесткую позицию по соблюдению собственных законов. Если мы не будем уважать свои законы, то никто не будет уважать нас.