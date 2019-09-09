Секта порохоботов превратилась в угрозу безопасности Украины

Олег Сенцов после обмена пленными вернулся в Украину / Reuters

Знаю, что большинство способны самостоятельно противостоять запредельным нападкам секты Петра Богоравного, Безупречного Созидателя всего сущего, Победителя зла и даже самого Путина заодно. За всю свою историю проигравшего лишь одни выборы — главные.

Тем не менее добавлю аргументации для вразумления тех, кто не безнадежен.

Суд в Гааге принял решение об освобождении наших моряков, но не принял никаких решений по обеспечению этого решения: ни ареста активов РФ за рубежом, ни ограничения на захождения в порты, ни на прохождение каналов — ничего. В этих условиях Украина, руководствуясь гуманитарным правом, может предпринимать любые шаги для освобождения своих граждан. Поэтому после состоявшего обмена гаагские судьи с удовольствием поставят в реестре галочку, обозначающее, что их решение выполнено. Так что отсюда — никаких угроз.

Читайте такжеЗеленский вернул заложников Кремля. Дальше боснийская модель?По Владимиру Цемаху. Он сопровождал перевозку БУКа в районе Снежного, то есть, способен, при желании (до сих пор ничего не рассказывает!), подтвердить часть маршрута доставки зенитного комплекса из России в Украину. Но в прокуратуре Нидерландов и так достаточно таких подтверждений. Есть масса документальных подтверждений, от ОБСЕ, в том числе, что РФ перебрасывает военную технику в Украину. Главное, вокруг чего будет крутиться предстоящий процесс — это намеренность или случайность сбития рейса МН17. И только! Случайность, подобная тому как в 1988 году американский крейсер "Винсенс" сбил гражданский самолет А300, приводит к официальным извинениям страны и выплате компенсаций семьям погибших, что и сделали США.

А намеренность сбития самолета над Донецком в рамках некой спецоперации могут подтвердить лишь высшие военно-политические чины из РФ, к которым Цемах ну никаким боком. Так что все вопли о его значимости — сотрясания воздуха.

Читайте такжеЦемаха нельзя было менять на узников Кремля по одной причинеО якобы признания Керчь-Еникальского канала, Азовского моря и Крыма российскими в следствии возвращения наших моряков вообще серьезно говорить невозможно. Россия постоянно действует с вопиющим нарушением права, поэтому все, что там намалевали в приговоре нашим захваченным морякам и под каким формальным соусом нам их передали, является юридически ничтожным. А Крым и сопутствующие территории есть украинские до тех пор, пока Украина добровольно не откажется от них в легитимном международном порядке (об этом даже рассуждать нелепо).

То же самое и с якобы разрушением антипутинской коалиции в мире. Обязательство РФ отпустить наших пленных и заложников было одним из условий возвращения РФ в ПАСЕ (для возвращения в G7 есть отдельные условия). Это решение давно было принято и реализовано европейскими лидерами. Но РФ и здесь пыталась соскочить с обещаний, и слава Богу, что ее удалось дожать и спасти наших людей. Так что ни на какую призрачную антипутинскую коалицию состоявшийся обмен, исходно продиктованный Европой и поддержанный США, никак не повлияет.

Читайте такжеОсвобождение Цемаха: почему мне плевать на Голландию и MH17А вот насчет того, что Украину при Владимире Зеленском ждут сложнейшие испытания на жизнеспособность и независимость, я согласен. И связано это с тем, что недоимперия не откажется от порабощения Украины. И полномасштабное применение ею силы остается, увы, вполне вероятным.

И в этих условиях раскалывающая страну патологическая ненависть секты порохолюбов ко всему, что не ложится в их псевдопатриотическую картинку, к демократическому выбору подавляющего числа украинских граждан, как раз и является одной из серьезных угроз национальной безопасности. Которая, как и деятельности Виктора Медведчука с присными, финансируется теневым образом. И вот по этому поводу можно и нужно "звонить Баканову", Рябошапке, Авакову и всем, кто должен такое теневое финансирование и его организаторов пресечь.