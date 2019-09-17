Враги сожгли родную хату: почему сгоревший дом играет на руку Гонтаревой

Пожар в доме Валерии Гонтаревой​​

Сейчас все СМИ разнесли информацию о "сожжении дома Гонтаревой". Конечно, в контексте, что некие "зловещие силы" отомстили ей таким образом. Но, собственно, все забывают следующие моменты.

В Украине к Гонтаревой есть вопросы у правоохранительных органов, на которые руководительница Нацбанка отвечать не хочет. Не так давно она нагло заявила, что к ней могут ехать в Лондон и там допрашивать. Очевидно, в обозримой перспективе в Украину возвращаться она не собирается, чего, собственно, и не скрывает.

Какой смысл в сжигании дома, в который никто возвращаться не собирается?

Читайте такжеАртистка погорелого театра, или Что стоит за проблемами Гонтаревой в ЛондонеНо не забываем, что сейчас все же Гонтарева находится в правовом государстве. Логично предположить, что если когда-то в Британию поступит запрос на экстрадицию, то местные органы власти его серьезно рассмотрят и, может, даже удовлетворят. Хотя есть вариант как обезопасить себя от рисков экстрадиции - получить статус политического беженца.

Очевидно, сожжение дома на Родине после смены власти - прекрасный аргумент в этом деле, который может послужить неопровержимым доказательством политических преследований, а, следовательно, и невозможности экстрадиции Гонтаревой в Украину, где к ней рано или поздно, но возникнут вопросы. По крайней мере, эта схема объяснения ничем не хуже, чем "неизвестные мстители", которые выбрали для нее такую странную схему "расправы".