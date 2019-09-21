Удар в бубен, или Как шаман сорвал крышу у Кремля

Габышев шел в Кремль изгонять Путина

Путь якутского шамана Александра Габышева стал дерзким вызовом для погрязших в мистицизме кремлевских чертей. Шаман заявил, что идет он из глубин России, к самым стенам Кремля шагает, дабы изгнать демона, поселившегося в сердце любимой страны.

В этом целеполагании - сразу несколько преступлений против системы. Во-первых, замах на лубянского спец-помазанника; во-вторых, морально-нравственная оценка его деяний; в-третьих, обозначение своей принадлежности к "глубинному народу" и заявление от его имени; и, наконец, мистическая составляющая, когда монополия поддержки действия потусторонними силами перехватывается у Кремля и жестко обращается против него.

Читайте такжеЭкзорцист: кто такой шаман Александр Габышев и почему он идет изгонять ПутинаЭтот психологический "удар в бубен" уже вызвал "золотой дождь в памперсы" бурятского начальства, которое сначала прислало прикормленных местных спец-шаманов, специализирующихся на сожжении верблюдов, а теперь - и вовсе сорвал убогую крышу.

В ночь на 19 сентября несколько десятков полицейских в масках окружили место стоянки Габышева и его сторонников, после чего без предъявления документов и законных оснований для задержания - взяли гражданина под белы ручки и увезли в направлении Улан-Удэ. Да, это - похищение, статья 126 УК, и неважно, каким образом данное преступление будет оформлено позже, и какими обвинительными формулировками прикроют сей государственный бандитизм.

Никакое местное начальство на подобный шаг самостоятельно пойти не могло: у него бы духу не хватило. Понятно, что решение принималось в Администрации президента, и толчком для его принятия стали события в Улан-Удэ. Когда на центральной площади пришлось задерживать Дмитрия Баирова - обычного таксиста, ставшего соратником Габышева и буквально в считанные дни набравшим медийную популярность. Задерживать пришлось жестко, средь бела дня, после чего народ стал требовать его освобождения.

И это был второй предупредительный "удар в бубен". В Кремле решили не ждать, когда Габышев и примкнувшие к нему 20 сподвижников-апостолов, доберутся до следующего крупного населенного пункта. Зачем им третий удар, способный срезонировать и ментально обрушить путинскую систему?

Читайте также"Путинский режим в 2021 - всё": астролог предсказал изгнание Путина от руки шаманаРоссия - поистине мистическая страна, здесь битва на "потустороннем поле" с привлечением "духов" и "привидений" может оказать самое что ни на есть реальное влияние на умы населения. "Умом Россию не понять". Она достаточно безумна, чтобы в решающую схватку за нее вступила даже не медицинская профессура, а бестелесные существа, рожденные в бреду галлюцинаций.

Ну, а пока в сумеречной зоне стабильности демоны играют в большую геополитику. И сирийские дети умываются кровью в процессе победоносных тренировок, и бойцы Вооруженных сил Украины ложатся в землю от "вынужденных ударов ополченцев", и неизвестные беспилотники громят саудитов, повышая ставки в борьбе за "грязное золото". Весь мир, вращая выпученными глазами, повсюду ищет руку Кремля. А нащупывает "цифру подлинного величия": 96 место в мире по уровню жизни, где на 95-м - Руанда, а 97-м - Кения.

Если бы шамана Габышева не было - его следовало бы придумать и пустить по России пешком - собирать войско. Потому что с этим потусторонним африканским вуду только войску шамана справиться под силу.

Александр Сотник, главный редактор независимого общественно-политического канала "Sotnik-TV", российский журналист, писатель, публицист