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Зеленский уже весной может разогнать Раду

Александр Кочетков

политический аналитик

25 сентября 2019, 08:26

Президент запускает две темы, которые делают его полезным и важным партнером для западного мира, что позволяет ему вести себя внутри Украины как угодно.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Офис президента

Рада скоро примет все ранее наработанные законопроекты и резко затормозит. При этом набрав на себя изрядное неудовольствие общества, как уже происходит, например, с законодательной борьбой против ФОПов.

Правительство не то что критикует, оно даже не дистанцировалось от предыдущего, что вполне объяснимо — изрядная часть новых министров так или иначе сотрудничало с предшественниками. Каких-либо экономических, в частности, инвестиционных прорывов ожидать не приходится. Кроме рынка сельхозземли — крайне неоднозначного, но все же прорыва. Именно поэтому Кабмин сориентирован на запуск рынка земли как на первоочередную и главную свою задачу.

А что касается уменьшения тарифов и прочих насущных для населения проблем — откладывается на второй план.

При этом для офиса президента Зеленского главной задачей обозначен прорыв в так называемом мирном урегулировании. То есть, ставится задача начать процесс, который в каком-то будущем может привести к видимым результатам.

И что получается в среднесрочной перспективе?

Читайте такжеЗеленский пошел по граблям ПорошенкоПрезидент Зеленский фактически запускает две якорные темы — мир и землю, которые делают его полезным и важным партнером для западного мира, что позволяет ему вести себя внутри Украины как угодно. При этом Рада и Кабмин выполняют свои главные задачи, исчерпывая свой функционал.

Соответственно, весной, а то и раньше, Владимир Зеленский может опять полностью перезагрузить власть, переизбрав Раду, где в его мегафракции уже начнутся серьезные брожения, а также сменив правительство, набравшееся негатива. И по закону маятника, в этот раз в Кабмин будут привлечены люди с опытом, крепкие хозяйственники и реформаторы со стажем.

А президент опять окажется кумиром общества, которому он позволит выпустить пар.

Так вижу.

Кабмин Верховная Рада Владимир Зеленский ФОП рынок земли Александр Кочетков
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