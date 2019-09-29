Почему не стоит истерить по поводу МВФ

МВФ покинул Украину / Reuters

Ну уехали представители Международного валютного фонда и что? Такое впечатление, что этот фонд у нас некоторые люди воспринимают как няньку. Хочу сказать несколько мыслей на этот счёт.

1. МВФ - это не лакмусовая бумажка для инвесторов. Это кредитор последней инстанции. Он таким задумывался изначально и так работает по сегодняшний день. Фонд приходит на помощь тогда, когда другие инвесторы отказываются работать со страной. И как видите, в силу своих особенностей, он никак не может быть лакмусовой бумажкой. А скорее наоборот - показателем проблем.

Читайте такжеДоллар по 30 и выше: что будет, если Украина не договорится с МВФ2. Не нужно вестись на низкие проценты МВФ, так как Украина очень дорого за них платит собственным суверенитетом. Именно МВФ запрещает нам принимать те реформы, что могли бы качественно изменить структуру нашей экономики. Да и сами реформы МВФ, как показывает время, приводят к довольно сомнительным результатам, и создают сами по себе больше проблем, чем решают.

3. Украина вышла на тот уровень, когда инвесторы начинают больше доверять стране, и мы можем обойтись без помощи МВФ. Сейчас постоянно увеличивающийся спрос на наши ОВГЗ (Облигации внутреннего государственного займа Украины) со стороны нерезидентов только подтверждает это. Я не могу сказать, что это лучше, но так, по крайней мере, у страны есть свобода действий. Вопрос в том, как она распорядится этой свободой. Время занятся экономикой и выровнять ситуацию пока есть.