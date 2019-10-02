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Хипстерская презентация, или Что не так с программой правительства

Виктор Таран

Глава Центра Эйдос, политолог, кандидат наук по государственному управлению.

2 октября 2019, 08:37

Программа Кабмина - пустая. И это накануне 2020 года, который обещает стране мировой экономический кризис и геополитическую нестабильность

Гончарук
Тезис Гончарука о миллионе рабочих мест - красивая ложь / УНИАН

До часу ночи не спал - читал программу правительства. Коротко - лучше бы я поспал.

Это не программа, а хипстерская презентация, с набором модных слов, разбавленная призывами, элементы диджитализации и процентами.Такое впечатление, что новые министры "транзитные книги," которые выписали министры правительства Гройсмана не только не читали - в руки не брали.

Честно - жалко. Если бы почитали, Программа выглядела бы лучше. Как минимум, там появились бы реалистичные цели, индикаторы и цифры... А так - ни одного вменяемого анализа, расчетов, аргументов. Экономический блок вообще боль - Стратегия экономического развития отсутствует как явление... Как и где мы будем зарабатывать средства?

Читайте такжеНовая программа Кабмина - фантазия "за все хорошее против всего плохого"Кроме пассажей о приХВатизации и запуске рынка земли ничего не увидел. То есть правильно ли я понимаю, что логика зарабатывания - все продать? Если это не так - тогда почему в программе не выписаны наши экономические приоритеты? Точки роста? Области, на которые страна будет делать ставки?

Потому что без этого тезис о миллионе рабочих мест - красивая ложь. Уже молчу, что эти отрасли экономики должны быть напрямую связаны с образовательным и социальным блоками (нам специалистов профильных надо готовить!). Зато - полно красивых пассажей о росте ВВП на 40%, строительстве десятков тысяч километров дорог (под которое уже в бюджете 2020 не заложено достаточного финансирования), построено 5 глубоководных портов и 15 аэропортов, уровень загрязнения окружающей среды уменьшится на 20%, привлечено 50 млрд (!!!) долларов инвестиций (Откуда? Под какие проекты? Под какие гарантии и программы?).

Читайте такжеСтахановские темпы: сможет ли Украина добиться роста ВВП на 40%Единственный кто порадовал - Министерство финансов. Но здесь все понятно, Оксана Маркарова - высококачественный профессионал, который системно продолжает работу, начатую в правительстве Яценюка и Гройсмана (это, кстати, о важности преемственности власти)

Итог. Программа - пустая. Если бы вместо нее написали слова классика "престиж крепчает, мощно возрастает день ото дня процент жиров в масле. Довольны хамы ..." - по сути ничего не изменилось.

И это накануне 2020 года, который обещает стране мировой экономический кризис и геополитическую нестабильность... 

правительство рост ВВП мировой кризис Алексей Гончарук
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