Ничего у Зеленского с такой командой не выйдет

Зеленскому нужно окружить себя новыми людьми/ Reuters

Общаясь со многими думающими и знающими людьми, я практически от всех слышу один и тот же прогноз. Ничего у Владимира Зеленского с такой командой не выйдет. Это не те люди, которые могут кардинально изменить наше государство. А Украине нужны не просто какие-то там перемены. Набор мелких, но хороших дел. Украине нужны радикальные перемены. Догонять черепашьим шагом цивилизованный мир - не вариант. Нам туда надо нестись галопом, догоняя тех, кто уже туда дошёл и перегоняя тех, кто там уже давно. Социальный запрос выбиравших Зеленского был не просто о том, что надо наказать Порошенко. Лишить его власти и права на второй срок. Социальный запрос был на перезапуск государства. Такой, что бы в нем уже никогда не было места порошенкам и его друзьям.

Но судя по всему, иллюзии, как это обычно бывало со всеми прежними президентами, у простых граждан начинают гаснуть. Одни эксперты говорят через полгода, другие говорят через год - народная любовь закончится. Но все едины в одном - шанс спастись и выжить самому президенту Зеленскому в стране народной нелюбви к власти, в стране где тысячи мужчин побывали на войне и знают, что такое оружие, в стране, которая живет от Майдана к Майдану и от бунта к бунту - это полная и радикальная смена окружения.

Читайте такжеЗеленского обложили кадровым дерьмом, которое его потопитКто сегодня эти люди, которые его окружают? Близкие и знакомые, лояльные, понятные и комфортные. Средний сегмент персонала, который давно сидит в коридорах государственного аппарата, в грантовых организациях в корпоративных системах. У таких - главная цель не перемены - а сохранение статуса-кво. Главное не высовываться, не предлагать рискованных шагов, делать то, что привыкли делать. Тут реформаторы не водятся.

Реформаторы - они особая порода. Они редко уживаются в системах. У них вредный характер, плохо с демонстрацией лояльности и их трудно отличить от городских сумасшедших. Они в отличии от "трудоголиков" из системы живут не демонстрацией своей преданности начальству - они живут идеями и потому - не комфортны. Их идеи не то что бы не популярны. Они не понятны и не очевидны непросвещенному исполнителю.

Попередники удачно загнали нам в сознание словосочетание "непопулярные реформы". Мол мы то хотели реформ! А почему не вышло? Ну у народа реформы непопулярны. Нет никаких непопулярных реформ! Есть результат реформирования. И он всегда будет популярным если за дело берутся настоящие социальные траблшутеры с несгибаемой волей довести начатое до планируемого результата. Реформа - это когда плохое изменяют на лучшее. А непопулярная реформа - это когда она отсутствует или ее просто сымитировали.

Неочевидность - первый признак правильного решения. Снизить налоги, ликвидировать налоговую, дать экономическую свободу предпринимательству - не очевидно, зато когда бюджет не оскудеет, а наполнится, возникнут тысячи рабочих мест, поднимется уровень жизни у предпринимательского класса, заработает экономика - этот результат будет очень популярным.

Читайте такжеЗеленский уже горько жалеет, что стал президентом и уже готов к уходуРазрешить гражданам ношение короткоствола, дать им право на самозащиту - не очевидно и даже страшно. Сразу в совковом воображении рисуются картинки массовых уличных вооруженных побоищ. Зато. когда пойдёт на убыль уличная преступность - как в тех странах, где право на оружие - норма, и изменится сам менталитет граждан от государственно зависимого до свободного - этот результат будет очень популярным.

Создать энергетический рынок, ликвидировать монополии, дифференцировать всю енергосферу, снизить цену на газ и на тепло - не очевидно, что это правильное решение? Слышу крики - популизм! Но уверен это точно будет популярным решением.

Не идти на мирные условия агрессора, даже при посредничестве западных партнеров, а строить боеспособную, современную армию нового поколения, готовя ее к операциям по освобождению наших земель - не очевидно - но популярности не убавит. Особенно у активной, пассионарной части нашего общества.

Принять новую Конституцию. Провести компанию по привлечению гражданского сообщества к ее разработке и всего населения к ее обсуждению. Разъяснить, что страна, которую весь мир знает, как страну, где воля народа реализовывалась через восстание на Майдане, не может не иметь в Конституции "права на восстание". Упростить закон про импичмент президента до реального, дать права избирателям на отзыв чиновников и депутатов, разрешить гражданам законодательные инициативы, сделать референдумы всех уровней обыденным явлением, ввести голосование онлайн, вместо устаревшей бумажно-участковой системы. Переформатировать ЦВК в отдельную независимую и избираемую ветвь власти. Провести административную реформу превратив Украину в страну сотен громад с сильным местным самоуправлением и с компактной центральной властью, в которой работает в 30 раз меньше чиновников, чем сейчас. Построить новую столицу в центре страны. Принять все эти изменения в новой Конституции не группкой депутатов, а всем украинским народом. Думаете результат такого реформирования будет непопулярным?

Читайте такжеЗеленский искренне пытается стать президентом УкраиныЯ могу так долго продолжать. Но вывод один. Если президент, спасая прежде всего свою репутацию и свою судьбу, вовремя не научится формировать команду не из тех, кто рассказывает почему все это нельзя, нет денег, все это - популизм, нас не поймут западные партнеры, а из тех, кто является наследниками Бендукидзе.

Из тех, которые знают, что и как делать, чтобы получить результат. Знают, что не бывает непопулярных реформ - бывает не желание терять зону комфорта. Знают, что фраза - так никто и нигде ещё не делал - это не повод отказаться от решения - это вызов совершить нечто, чего ещё до нас еще никто не делал.