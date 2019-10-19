Почему народ любит, когда сажают влиятельных и богатых

Сергей Пашинский / Главред

Народ радуется, когда богатых и влиятельных сажают. Гладковского, Пашинского, или сидевшего Ефремова - неважно, какая фамилия, из какого политического лагеря (мафиозного клана) происходит сажаемый. Важно, что наконец-то сажают богатого и влиятельного, политика, чиновника, депутата.

Потому что достало. Потому что закон никогда не был один для всех; и если мелочь массово пакуют за бытовое воровство, драку или ДТП, то шишки всегда могут откупиться.

Народ не любит богатых и влиятельных. Ведь почти все наши политики, чиновники, депутаты - это бывшие воры, бандиты и совковые ещё партократы, которые украли, отжали, взяли за бесценок бывшее национальное достояние, присвоили себе власть и полномочия, а по сути остались теми же ворами и бандитами.

Читайте такжеГладковский обязан пройти все опущенческие ступени до самого низаИм чужды патриотизм и здоровый национализм; у них напрочь отсутствует чувство гражданской ответственности. Их "бизнес" интернационален, как деятельность транснациональных корпораций в какой-нибудь Африке.

Они разоряют всё, как саранча. Они грабят здесь, а живут там. И к ограбленным относятся как к быдлу, возвышая себя до уровня земных богов. Для них закон не писан.

Поэтому правильно, что сажают.