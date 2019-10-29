Как Зеленскому найти общий язык с добровольцами в Золотом

Владимир Зеленский в Золотом / Офис президента Украины

На выходных Сеть облетело видео, на котором запечатлен эмоциональный разговор Владимира Зеленского с добровольцами на повышенных тонах.

Давление со стороны общественных организаций, который сейчас происходит в отношении формулы Штайнмайера и последствий ее внедрения, должен быть выгоден украинским властям и лично Зеленскому, потому что это усиливает их позиции перед союзниками - Францией, Германией, США, так и перед врагом – Россией. Усиливает тем, что уменьшает возможность компромиссов, к которым Россия может сподвигнуть Украину.

Читайте такжеЗеленский в Золотом: чем завершится шантаж президентаСоответственно, вся эта ситуация, которая извне выглядит конфликтной, на самом деле идет на пользу стране. И это должны понимать обе стороны.

В чрезмерном противостоянии заинтересованы только внутренние игроки, которые хотят ослабления президента, но в его интересах – суметь наладить контакт с добровольческими организациями и, я думаю, что решения этой проблемы и зачистки силовым методом зоны от активистов не в интересах власти, что понимают и на Банковой.

Потому, вероятно, там будут искать компромисс – например, в виде привлечения представителей добровольческих организаций в структуры, которые разрабатывают стратегические и тактические решения приближенно к переговорной группе. Понятно, что речь не идет о высшем эшелоне, но хотя бы на уровне экспертов. Это было бы разумно, таким образом волонтерские организации были бы вовлечены в государственные процессы и было бы больше понимания проблем, которые на низшем уровне не всегда заметны.

Александр Доний, политолог, специально для Главреда