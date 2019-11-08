Почему в Украине все плохо с производством оружия

Владимира Зеленского неприятно удивил уровень зарплат и условия труда для работников завода на предприятиях ГК Укроборонпром / официальный сайт президента Украины

Президент удивляется, что оборонка в долгах, как в шелках, что зарплаты мизерные, а новой военной техники практически не производится. Президент удивляется, а общество требует приватизации оборонки. Но это не панацея. Такие ожидания очень напоминают радужные мечты перед началом дикой приватизации девяностых, когда многие и даже лучшие предприятия попали в неумелые руки, были уничтожены, порезаны на металл и превращены в склады и офисные центры. В лучшем случае.

Оборонка так не работает. Здесь частная инициатива и рыночные отношения всегда опираются на мощную государственную поддержку, потому что просто так - на свой страх и риск разрабатывать и производить сложную, дорогостоящую военную технику абсолютно невыгодно. Просто невозможно. И такого нет нигде.

Во всём мире государство вкладывает огромные, астрономические суммы в военные технологии и военное производство, если только это государство хочет сохраниться в этом нестабильном мире. А доходность этого "бизнеса" появляется уже потом - когда отечественное оружие успешно конкурирует на мировых рынках, и продаётся - снова же при поддержке всего дипломатического корпуса, правительства и президента.

Читайте такжеУкроборонпром увяз в долгах: Абромавичус рассказал о миллиардных задолженностяхРазработка нового истребителя обойдётся минимум в миллиард долларов, танка - в полмиллиарда, беспилотника - от 0,5 до 10 миллионов. Соответственно стоимость самолёта будет минимум 20 миллионов, танка - 5 миллионов, беспилотника - от 20 до 200 тысяч долларов. Это не прибыль жадных нуворишей, это - зарплаты высококлассных инженеров, программистов, электронщиков... это высокоточное, уникальное оборудование, аренда цехов, многолетние испытания и доводки, высокие требования к надёжности и долговечности техники... А добавьте сюда относительную малосерийность военных заказов, и вы окончательно поймёте, почему военная техника стоит так дорого.

Читайте такжеЭксперт рассказал, почему Украине "кровь из носу" нужно строить ракетыЕсли государство не имеет желания защищаться, не руководствуется оборонной стратегий, не ставит перед оборонкой чёткие задачи, и не даёт под эти задачи деньги - значит, никакой оборонки нет. Потому что никакой частный бизнес не будет вкладывать в этот рискованный сектор экономики большие деньги, не имея даже призрачной надежды на их возвращение.

Оборонная промышленность - это очень дорогое удовольствие, дороже которого только суверенитет, территориальная целостность государства, и безопасность его граждан.