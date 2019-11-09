Конвульсии Укроборонпрома: есть ли шанс его спасти

Выставка Укроборонпрома в ОАЭ / Укроборонпром

У Президента наконец -то дошли руки до Укроборонпрома. Думаю, он был порядком удивлен, поняв, что никакого Укроборонпрома уже нет.

Причина банальная: нет денег на оборонный заказ, все стоит без работы, а государственная форма собственности не дает возможности привлечь инвестиции и заняться производством гражданской продукции.

Как доложил Абромавичюс в прошлом году неограниченное финансирование получали только две компании: Богдан и Ленинская кузница - и предложил правоохранительным органам изучить этот вопрос. Ну, Портнов уже давно предлагает, да Рябошапка не велит.

Краткие итого совещания:

Вся верхушка Укроборонпрома проворовалась, заменены уже 10 руководителей, более 500 уголовных дел.

Сгнило все руководство бронетанкового направления.

Никто не хотел проводить аудит Укрборонпрома за 2018-19 гг.

Аудит потребует 12 месяцев, так как картина запущена до ручки

Один выпущенный танк для ВС Украины с 2009 г.

Кое-как как выпустили 7 БРТ.

Экспорт упал с 900 млн дол в 2013 г до 450 млн в 2019.

Из 140 предприятий УОП кое как живут 15-20. Все остальные стоят или занимаются херней без госзаказа

Народ тотально увольняется

Кредитный портфель по УОП 10 млрд грн по ставке 22%(!!).

Просроченная задолженность по ЗП и поставщикам - 10.5 млрд грн.

Ну и т. д. Полный мрак.

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У меня нет сомнений, что Запад настоял на том, чтобы УОП возглавил литовский финансист Абромавичюс, который презентовал разумные первичные меры по финансовому оздоровлению и предложил общие подходы по выходу из глубочайшей жопы, в которой оказался УОП.