Почему в США решили отказаться от преемника Курта Волкера

В Госдепе США не могут найти замену Курту Волкеру / Reuters

В Госдепе США решили ликвидировать должность специального представителя по Украине, которую до своей отставки занимал Курт Волкер. По данным ряда американских чиновников, его полномочия перейдут другим чиновникам Госдепартамента, чье портфолио включает вопросы Украины.

Сейчас Вашингтон крайне осторожен по отношению к Украине – все опасаются того, чтобы никто здесь не дал каких-то новых показаний. Во всяком случае, оснований для этого нет никаких.

С другой стороны, посредничество США в конфликте на Донбассе, по большому счету, минимальное. Сам Волкер органично в это вписался и начал свою работу тогда, когда у США еще была своя повестка дня и было понимание ситуации.

Сейчас выглядит так, что у американцев любая политика по решению украинского конфликта напрочь отсутствует – процесс фактически идет и без них, идут отводы сил, происходят обмены, потому нет никакой острой необходимости в их участии. И, как они вероятно считают, и в самой должности спецпредставителя.

Тем более, что на данный момент американцы входят в избирательный цикл, соответственно, их волнуют совсем другие вопросы. А потому не удивлюсь, если ввиду сложившейся ситуации кого-то назначать не хочет лично Трамп. Ведь кого бы он не назначил, большинство кандидатур вражески к нему настроены – взять хотя бы к примеру Уильяма Тейлора, личного юриста Трампа, который давал показания против него в Конгрессе, хотя до этого и считался равноудаленным от американского президента.

Читайте такжеПочему США не помогут Украине решить вопрос по ДонбассуТем не менее, на данный момент Украина, по большей части, выступает неким раздражителем во всей президентской кампании между демократами и республиканцами, где каждая сторона пытается склонить к себе новую украинскую власть, для того чтобы начать или полностью похоронить расследование по Байдену.

Насколько я слышал от своих источников в дипломатических кругах, то проблема этой должности в принципе с кадрами – человек на эту должность должен вникнуть в ситуацию. И пока такого человека не спешат или не хотят искать.

Потому сомневаюсь, что в ближайшее время США будет предпринимать какие-то действия в этом ключе – не думаю, что должность отменят, просто не будут никого на нее назначать.

Но независимо от исхода, Украина критически зависит от американской поддержки. И ухудшить свое положение Украина может, только если будет кому-то из сторон открыто подыгрывать.

Анатолий Октисюк, политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse, специально для Главреда