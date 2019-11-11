Давняя проблема: почему на Западе заговорили о реформе НАТО

НАТО / Reuters

После слов президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга НАТО" с заявлением выступил госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, Североатлантический альянс может потерять свою значимость. Помпео заявил, что члены НАТО должны адаптироваться к реалиям современной геополитики и внести свой вклад в общую оборону. В противном случае, НАТО может стать неэффективной или устаревшей организацией.

В целом, это давняя проблема НАТО и Макрон просто подобрал резкие слова.

И с учетом контекста, в котором Макрон упомянул Россию, его слова сочли очередной "зрадой". Из-за этого сказанное им почему-то стало какой-то медийной сенсацией, хотя проблемы с НАТО в плане ее актуальности в этом мире тянутся еще с 90-х годов и дискуссии о реформировании НАТО и о том, чтобы найти какую-то новую роль для организации циркулируют примерно с того же времени. В то же время, среди европейских элит давно обсуждается идея, что европейцам пора стать отдельным центром силы и найти каких-то альтернативных партнеров в области безопасности и торговли.

Читайте такжеНАТО или ЕС: что Трамп разрушит быстрееВсе это вкладывается в идеи либерального интернационализма, который требует какой-то большей самостоятельности. Потому что Европа после второй мировой долгие десятилетия жила и живет под зонтиком безопасности США и, конечно, сейчас, поскольку Штаты сами уменьшают свою вовлеченность в мировые процессы, европейцам нужно искать альтернативные пути сохранения стабильности, благоприятных условий для постоянного роста, которые у них были и компенсировать потерю "зонтика" США.

И как раз эту замену Европе активно продвигает Россия. А Макрон, который является сторонником идеи "Большой Европы", не против такого сотрудничества с РФ. Тем более, что у него самого есть амбиции сделать из Франции проактивного лидера Европы для того, чтобы она больше участвовала в международных делах.

При этом организацию действительно необходимо реформировать, так как то, чем она занимается сейчас, явно не то, что задумывалось при ее создании. Поэтому переформатирование в любом случае будет. Не исключаю, что появится какая-то другая общеевропейская организация, так как Франция продвигает эту реформу. Но будет ли это в виде переформатирования структуры или изменения своих функций – этого никто не знает.

Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего, специально для Главреда