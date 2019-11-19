Как с гуся вода: ждет ли Порошенко реальное наказание

Петр Порошенко / УНИАН

Государственное бюро расследований (ГБР) направило в Генеральную прокуратуру (ГПУ) проект сообщения о подозрении экс-президенту Украины Петру Порошенко.

Если говорить о самом бывшем президенте, то Порошенко – как с гуся вода. Тем более, что он заранее подготовился к такому сценарию – переписал собственность, детей отправил в Лондон, да и сам может в любое время уехать в Вену, потому что как раз там находится олигарх Дмитрий Фирташ, с которым у Порошенко ранее уже были договоренности.

И даже если с Порошенко снимут неприкосновенность, для него это не станет потрясением. Вспомните, в прошлом парламенте также снимали неприкосновенность с депутатов, и они и далее прекрасно себя чувствовали.

Я вообще мало себе представляю, как в тяжелобольной Украине можно судить миллиардера – не важно, был он президентом или торговал нефтью и газом. Это невозможно, так как сегодня у нас нету таких административных ресурсов, чтобы заставить богатейших людей считаться с правилами.

Читайте такжеПолусвятой Петр: как Порошенко готовится сотворить политическое чудоИ ГБР – явно не та организация в сегодняшней структуре государства, которая способна к каким-то радикальным шагам в отношении таких людей. Разве что только ради политического самосохранения.

И точно также ГБР понимает, что при обсуждении закона о судьбе ГБР, ввиду которого меняется его статус и, вполне возможно, поменяется его начальство. Поэтому ГБР и завело дело на Порошенко, чтобы показать, что руководство нельзя трогать, потому что это сделали из-за подозрения Порошенко.

Точно также, как и СБУ, у которой забирают самое "сладкое" - экономические преступления – позволяющие очень хорошо жить старшим офицерам и генералам. Ведь сейчас СБУ старается показать, что именно на этом направлении они самые нужные, а не на борьбе с врагом или где-либо еще.

Это чисто технический маневр, чтобы сегодняшнему руководству ГБР было чем объяснить причины своего увольнения – вот увидите, такая волна поднимется уже через неделю.

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр", специально для Главреда