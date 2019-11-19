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Стало понятно, что Порошенко пока не посадят

Александр Доний

политолог

19 ноября 2019, 05:05

Порошенко – достаточно боязливая натура и если он почувствует опасность для себя, то может снова использовать акции протеста как некий шантаж властей.

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Порошенко снова может призвать людей выйти на улицу / скриншот видео

За последнее время власть нашла компромисс с экс-президентом Петром Порошенко. Причем в этом заинтересованы обе стороны. Власть заинтересована в продолжении своих международных переговоров в нормандском формате с воплощением так называемой формулы Штайнмайера, а для этого ей необходимо ослабление или прекращение общественных протестов, связанных с правыми и националистическими организациями, большое влияние, на которые до сих пор есть у Порошенко.

Подтверждает это такое обстоятельство, при котором внезапно, после всплеска активности этих организаций, началось резкое торможение их деятельности, хотя подготовка к нормандскому саммиту продолжается и власть от своего плана не отступила.

Сам Петр Порошенко заинтересован в недопущении своего уголовного преследования, и, так как у нас правоохранительная и судебная система остается на уровне телефонного права, завязанного на власть, то большинство антикоррупционных органов также прислушивается к так называемой политической воле.

Соответственно, внутри власти нет заинтересованных групп влияния, которые бы давали зеленый свет для преследования Петра Порошенко. Те или иные уколы тем людям, которые входят в его орбиту, были сделаны как раз для большей податливости Порошенко.

Читайте такжеВынужденная капитуляция: как Зеленскому приходится разгребать "наследство" ПорошенкоЮридически против беззаконных схем Петра Порошенко только Андрей Портнов, который к власти не принадлежит и в последнее время прибегнул к системной целенаправленной критике Петра Порошенко. В этой ситуации ГБР было лишь одной из немногих структур, которая продолжила расследование по Порошенко, на что и указывал Портнов, фактически оказав медвежью услугу ГБР.

Власть, которая пошла на сговор с Порошенко, задумала систему переподчинения ГБР включительно с законодательными инициативами. Поэтому усиление давления на Порошенко со стороны ГБР выглядит как система самозащиты.

Что касается инициативы о снятии с Порошенко депутатской неприкосновенности, то не факт, что до этого дойдет. Порошенко – достаточно боязливая натура, он трус. Потому на уровне персональных истерических заявлений он нажмет на власть и если он почувствует опасность для себя, то Порошенко может снова использовать акции протеста как некий шантаж. И как раз поэтому до снятия неприкосновенности с него может не дойти.

И как раз здесь политические подозрения о переподчинении ГБР будут четко проявляться. Ведь власть уже неоднократно демонстрировала, что она не очень воспринимает любые заявления в информпространстве и позволяет себе проталкивать непопулярные намерения. И соответственно, спускание дела Порошенко на тормозах. По крайней мере, пока существуют эти договоренности.

Александр Доний, политолог, специально для Главреда

Петр Порошенко ГБР Александр Доний
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