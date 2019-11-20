Никогда не говори никогда: почему Зеленскому не стоило объявлять войну Тимошенко

Тимошенко и Зеленский повздорили в Фейсбуке

Публичная ссора между Зеленским и Тимошенко – вполне ожидаема. Ходят слухи, что не были удовлетворены некоторые "хотелки" Юлии Тимошенко по энергетике, по Укрспирту, но тут все гораздо серьезнее и вопрос не в "хотелках", а в том, что для Тимошенко поддержать законопроект о купле-продаже земли было бы подобно политической смерти. И тут вопрос не в том, что она в 2008 году пыталась сама запускать рынок земли в куда более либеральном варианте, а в ее текущей позиции. Ее электоральная база - это одноэтажная Украина, избиратели, которые в своей массе негативно относятся к запуску рынка земли сельхозназначения.

Поэтому она поступила как референтный политик, который ориентируется на настроения своего электората. И понятно, что Зеленский рассматривал Юлию Владимировну как потенциального союзника на случай каких-то политических катаклизмов, но здесь Тимошенко заявила об уходе в оппозицию.

Читайте такжеЗолотая акция леди Ю: на что рассчитывает ТимошенкоТимошенко-оппозиционер – куда большая проблема, нежели другие наши политики, которые критикуют власть. Здесь она на коне и может очень жестко и крайне неприятно для Владимира Александровича подвергать критике и обструкции его инициативы. В основном это касается инициатив, связанных с энергетикой, газотранспортной системой, ФОПами – есть ряд тем, которые потенциально открывают простор для оппозиционной риторики. Поэтому таких поводов у Юлии Владимировны будет предостаточно.

В нынешней ситуации единственный способ для примирения – это снять камень преткновения и отложить рассмотрение вопроса о рынке земли. Во всяком случае, пока закон о рынке земли не принят во втором чтении, мосты еще не сожжены. Поэтому какой-то диалог между политическими командами еще будет.

И хоть рукописи и посты в Фейсбуке не горят, всегда есть возможность для личной встречи, чтобы уладить текущие разногласия, если ситуация того потребует. Ведь все может повернуться так, что это придется сделать, потому на месте Владимира Зеленского было бы не лишним вспомнить фразу "никогда не говори никогда".

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда