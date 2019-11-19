"Ждем на корпоративах": Тимошенко ответила Зеленскому на "сладкие места"

Юлия Тимошенко ответила Владимиру Зеленскому / Reuters

Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко прокомментировала заявление президента Владимира Зеленского, который рассказала, как она торговалась за должности и назначения.

"Хотелось бы говорить с Вами, Владимир Александрович, о судьбе страны, но Вы выбрали другой тон. Жаль...", - написала она в своем Facebook.

При этом лидер Батькивщины намекнула, что на должности президента Украины, обычно, долго не задерживаются.

"Напомню Вам, что есть еще одна давняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джек-пот! А дальше все по сценарию... Ну вы в курсе... Словом, ждем Вас на корпоративах... Можно со своим пианино :)", - добавила Тимошенко.

Напомним, 18 ноября лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко в эфире программы Свобода слова заявила, что предлагала президенту Владимиру Зеленскому кадры из своей команды еще в начале его каденции.

В ответ Зеленский подчеркнул, что Батькивщина предлагала своих людей для назначения на "сладкие" должности в правительстве.