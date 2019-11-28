Зеленскому уже пора делать ставку на Трампа

Зеленский может спокойно "хоронить" Бандена в угоду Трампа/ Фото: REUTERS

Команда Владимира Зеленского мечется между Дональдом Трампом и демократами, не в силах пока сделать ставку ни на кого из-за продолжающейся процедуры импичмента. Между тем, уже становиться очевидным, что на предстоящих через год президентских выборах Трамп снова победит.

Почему?

1. Начнем с импичмента Трампу. Он не имеет перспектив и причина этого заключается в общественном мнении американцев. Когда, например, Никсон попался на Уотергейтском деле, то более 70% американцев были уверены, что Никсон виновен. В этих условиях республиканцы поняли, что поддерживать Никсона уже невозможно и последний сам подав в отставку.

Читайте такжеОказалось, что Трамп "срать хотел" на УкраинуКогда судили Клинтона за его шашни с Моникой Левински, то, напротив, более 70% американцев поддерживали президента и считали, что с Клинтоном должна разбираться его жена, а не Конгресс. Поэтому Клинтон был оправдан. В случае с Трампом общественное мнение сейчас разделилось 50 на 50. Но такое разделение американцев сопровождает всю каденцию Трампа. Америка вообще сейчас опасно разделена. Поэтому нельзя сказать, что процедура импичмента ухудшила положение Трампа. И это дает все основания полагать, что республиканцы, которые имеют большинство в Сенате, проголосуют против импичмента президента.

2. Последние праймериз демократов показали, что у них нет явного лидера, все кандидаты довольно посредственные - Байден стал терять рейтинг из-за дела Бурисмы и своего сына. Мне уже приходилось писать, что демократы еще горько пожалеют , что затеяли импичмент, потому что многие делишки Байдена станут достоянием гласности. Так и случилось! Тот факт, что Блумберг срочно выставил свою кандидатуру от демократов, подтверждает мысль, что Байден уже не имеет шансов стать выиграть праймеризы.

3. И самое главное. Экономика США не демонстрирует пока никаких признаков надвигающийся рецессии. Второй и третий кварталы показали вполне приличный рост ВВП. Экономика - это самый главный аргумент для американцев. Опыт показывает, что если при действующем президенте экономика развивается, создаются рабочие места, растет заработная плата, то избиратели всегда оставят такого президента на второй срок.

Читайте такжеТрамп против Байдена: какие козыри задействуют, и что будет с УкраинойПоэтому можно сделать вывод, что шансы Трампа избраться на второй срок очень высоки. Ни один демократ сейчас не в состоянии у него выиграть, а процедура импичмента лишь сплотила избирателей Трампа вокруг него.

Так что Зеленский может спокойно провести расследование дела Бурисмы, окончательно похоронить Джо Байдена и получить полную поддержку от Трампа.

Кстати, если 9 декабря Зеленский согласится на все предложения Владимира Путина (по газу, обнулению взаимных претензий и формуле Штайнмайера),то это косвенно будет подтверждать, что он уже сделал ставку на Трампа.