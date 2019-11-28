  1. Главная
  3. Мнения

Зеленскому уже пора делать ставку на Трампа

Андрей Головачев

политический эксперт

28 ноября 2019, 11:06

Шансы Трампа избраться на второй срок очень высоки.

Трамп Зеленский
Зеленский может спокойно "хоронить" Бандена в угоду Трампа/ Фото: REUTERS

Команда Владимира Зеленского мечется между Дональдом Трампом и демократами, не в силах пока сделать ставку ни на кого из-за продолжающейся процедуры импичмента. Между тем, уже становиться очевидным, что на предстоящих через год президентских выборах Трамп снова победит.

Почему?

1. Начнем с импичмента Трампу. Он не имеет перспектив и причина этого заключается в общественном мнении американцев. Когда, например, Никсон попался на Уотергейтском деле, то более 70% американцев были уверены, что Никсон виновен. В этих условиях республиканцы поняли, что поддерживать Никсона уже невозможно и последний сам подав в отставку.

Читайте такжеОказалось, что Трамп "срать хотел" на УкраинуКогда судили Клинтона за его шашни с Моникой Левински, то, напротив, более 70% американцев поддерживали президента и считали, что с Клинтоном должна разбираться его жена, а не Конгресс. Поэтому Клинтон был оправдан. В случае с Трампом общественное мнение сейчас разделилось 50 на 50. Но такое разделение американцев сопровождает всю каденцию Трампа. Америка вообще сейчас опасно разделена. Поэтому нельзя сказать, что процедура импичмента ухудшила положение Трампа. И это дает все основания полагать, что республиканцы, которые имеют большинство в Сенате, проголосуют против импичмента президента.

2. Последние праймериз демократов показали, что у них нет явного лидера, все кандидаты довольно посредственные - Байден стал терять рейтинг из-за дела Бурисмы и своего сына. Мне уже приходилось писать, что демократы еще горько пожалеют , что затеяли импичмент, потому что многие делишки Байдена станут достоянием гласности. Так и случилось! Тот факт, что Блумберг срочно выставил свою кандидатуру от демократов, подтверждает мысль, что Байден уже не имеет шансов стать выиграть праймеризы.

3. И самое главное. Экономика США не демонстрирует пока никаких признаков надвигающийся рецессии. Второй и третий кварталы показали вполне приличный рост ВВП. Экономика - это самый главный аргумент для американцев. Опыт показывает, что если при действующем президенте экономика развивается, создаются рабочие места, растет заработная плата, то избиратели всегда оставят такого президента на второй срок.

Читайте такжеТрамп против Байдена: какие козыри задействуют, и что будет с УкраинойПоэтому можно сделать вывод, что шансы Трампа избраться на второй срок очень высоки. Ни один демократ сейчас не в состоянии у него выиграть, а процедура импичмента лишь сплотила избирателей Трампа вокруг него.

Так что Зеленский может спокойно провести расследование дела Бурисмы, окончательно похоронить Джо Байдена и получить полную поддержку от Трампа.

Кстати, если 9 декабря Зеленский согласится на все предложения Владимира Путина (по газу, обнулению взаимных претензий и формуле Штайнмайера),то это косвенно будет подтверждать, что он уже сделал ставку на Трампа.

Владимир Зеленский Дональд Трамп Андрей Головачев
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:44
Мендель перепутала Латвию с Литвой, но списала конфуз на "троллинг"
11:39
Прогноз погоды на декабрь 2019: синоптик рассказал, чего ждать от первого месяца зимы Видео
11:28
Средиземноморская диета: принципы, правила и меню на неделю Видео
11:22
"Пранкер Джокер - Рябошапка": Дубинский смело сорвал покровы
11:11
"Изуродован сейф": в центре Киева влезли в офис Союза журналистов, опубликованы фото Фото
11:10
Воровать не будем: в Нафтогазе рассказали о судьбе бесхозного транзитного газа Видео
11:09
Лига чемпионов: видеообзоры главных матчей среды Видео
11:06
Зеленскому уже пора делать ставку на Трампа мнение
11:00
Социологи рассказали о новом падении рейтинга Зеленского – опрос
10:46
Путин в Крыму пошел по пути Сталина мнение
10:43
Узурпация и захват власти: Труба рассказал об уголовных делах против Порошенко
10:40
"Не было внятных поисков": моряк из Одессы пропал с контейнеровоза в районе Шри-Ланки
10:31
Посадка Порошенко: 74% украинцев поддерживают снятие неприкосновенности с экс-президента - опрос
10:21
Ситуация с Крымом сегодня - результат жизни в воображаемом мире мнение
10:10
"Штирлиц" рассказал о фиаско "мотострелков ЛНР"
10:06
Наперекор НАТО: Макрон согласился рассмотреть предложение Путина по ракетам
10:00
Укрзализныця запланировала новое повышение цен на билеты
09:42
Обмен пленными: росСМИ сообщили о формуле "250 на 100" Видео
09:41
Православный пост 2019: питание на Рождественский пост - вариант меню
09:30
"Ср*ные трусы Геруса": "заднеприводный" Ляшко потребовал новых доказательств в суде Видео
09:01
Велосипед для Зеленского: что означает эстонский подарок мнение
09:01
Гороскоп на 28 ноября 2019: кому "светит" новая любовь, а у кого вскроется измена
08:54
Угрозы Зеленскому: силовики нагрянули с обыском к Марусе Звиробий - СМИ Видео
08:37
Стратегия Трио 2030: в Европарламенте инициируют новую программу Восточного партнерства
08:25
"Аж на х*й послать хочется": журналист раскрыл "любезный" диалог с Савченко
08:10
США урежут финансирование НАТО в пользу Украины Видео
07:38
Киев ввел санкции против оккупантов Крыма: кто попадет под "удар"
07:24
Как Газпром может отомстить Украине за поражение в суде мнение
07:06
Экономическое удушение Украины: в Нафтогазе назвали угрозы от запуска Северного потока-2
06:25
Астролог рассказал о совместимости знаков и назвал "знак смерти" для каждого
05:59
Почему нельзя убивать паука в доме и что означает паук в офисе
05:28
Эксперт дал прогноз, успеет ли Кремль до 2024 года захватить Беларусь
05:05
Рождественский пост 2019 начался: что можно есть и нельзя делать Видео
04:26
Маникюр с надписью – самый трендовый маникюр, который вдохновляет - фото Фото
04:02
Поднять упавшего солдата: уролог рассказал, как решить проблемы с потенцией
03:16
"Хвост селедки": экс-министр призвал Украину разорвать еще один договор с РФ
02:34
"Потасканные ондатры": Никитюк показала голую пятую точку и нарвалась на критику
01:51
Ограбить за 2 минуты: шустрый вор из Одессы стал звездой Сети Видео
01:37
Путин посоветовал россиянам меньше думать об Украине
01:06
Глоток приятного: эксперт рассказала, почему женщинам нужно делать минеты
00:55
Украина установила безвиз с экзотическим островным государством
00:31
Минюст создал "страшный" фильм о своих достижениях
00:19
28 ноября – какой сегодня праздник: Рождественский пост и День благодарения Фото Видео
27 ноября, среда
23:58
Опрос показал, сколько украинцев уверены в завтрашнем дне Видео
23:40
На Ровенщине мужчина купил пожарную машину и тушит пожары
23:35
Саундтреком к фильму Черный ворон станет песня группы Океан Ельзи Видео
23:17
"Во главе с президентом-х*йлом": Кондратюк ответил на критику Ротару в России
23:10
В Украине появился языковой омбудсмен: кто такая Татьяна Монахова Видео
23:00
Легенда Шахтера похвалил Динамо
22:44
Суд избрал меру пресечения для Садового с суммой залога Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять