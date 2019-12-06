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Запах горелой безнадеги, или Главный вывод из новой трагедии в Одессе

Михаил Подоляк

политтехнолог

6 декабря 2019, 08:41

Причина любой нашей трагедии всегда одна и та же - банальная коррупция максимально дополненная откровенным головотяпством и саботажем.

Пожар в Одессе
В Одессе произошла новая трагедия / фото Одесса онлайн

Опять Одесса. Опять огонь. Опять трагедия. Опять много жертв. Это уже точно кармическое. Чистый бумеранг для жлобов, бесконечно танцующих на чужих жертвах. Повторно жирной мордой в тот же ужас. Потому что мы всерьёз думаем, что самые хитрые.

Что нам можно безнаказанно беспредельничать. Что можно выйти под залог, а потом и вовсе спустить все на тормозах. Что заплатит всегда кто-то другой. И действительно, всегда платит кто-то случайный. Ребёнок, студент, воспитатель, мчс-ник, турист...

В Одессе в третий раз подряд случается масштабный и трагический пожар. Буквально летом сгорел отель Токио, где было много погибших. И где абсолютно плевать было на противопожарную безопасность. А собственник уже под небольшим залогом на свободе и рассуждает о том самом заговоре против него конкурентов. Ну да, точно - это же конкуренты не позволяли ему вместо сарая сделать нормальный отель со всеми нормативами по безопасности.

Читайте такжеПожар в Токио Стар: почему Зеленский может горько пожалеть о своем высказыванииЧуть раньше дотла выгорел детский лагерь Виктория с детьми внутри. Тот самый лагерь, которой с нашей известной и обязательной помпой открывали мэр Труханов и тогдашнее президентское нечто Порошенко. Кто-то был реально наказан? Риторический вопрос.

И вот снова большой огонь - в шестиэтажном старом здании на пересечении Пушкинской и Троицкой. В котором среди прочего были размещены два института - морской биологии и археологии, а также колледж экономики. И опять горели дети. Потому что здание не отапливалось и было много самодельных приборов. И никакой реальной противопожарки. В итоге десятки пострадавших, безумные прыжки из окон, паника, многочасовое неудачное тушение. И тишина о причинах.

Причина любой нашей трагедии всегда одна и та же. Банальная коррупция максимально дополненная откровенным головотяпством и саботажем. Одни - те, которые должны проверять, просто выставляют ценники за закрытые глаза. Другие - те, которые должны следить за эксплуатацией, минимизируют любые расходы или просто равнодушно относятся к комфорту и той же безопасности.

В итоге наши города буквально забиты потенциально взрывоопасными объектами. Но мы делаем вид, что все ок. Приезжайте, отдыхайте, учитесь в наших гостеприимных городах. Главное - пафоса побольше.

Читайте такжеЧто надо помнить новой власти в связи с Одесской трагедиейТотальная, даже показушная, нарочитая безответственность - вот сердцевина всех ситуативных трагедий. Не важно, где и что случилось. Даже в заведомо очевидных случаях, когда человек тупо едет на красный свет и сбивает жертву, все равно у нас начинают говорить - "не все так однозначно!"

А в случаях с пожарами и подавно найти концы не получится. Все потому, что никто никогда не делает надлежащих выводов. Ни административных. Ни юридических. И в этот раз не сделает. Те, кто виноват, как правило, делают и дальше свои карьеры. Пафосно выступают, избираются и назначаются на должности. А те, кто безвинный все чаще ходит по лезвию бритвы - повезёт - не повезёт. Просто потому, что страна такая. Страна, которой искренне наплевать на настоящую справедливость.

колледж пожар в Одессе Михаил Подоляк
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