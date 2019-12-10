После Парижа Путин попрет на Зеленского всерьез

Путин, Меркель и Макрон заметили принципиальность Зеленского в вопросах Донбасса и Крыма / Reuters

О нюансах парижских переговоров. Но сначала об итогах.

Я говорил накануне, что с учетом предыстории для меня лучший результат — отсутствие результатов. Действительность превзошла:

Есть шанс на обмен пленными. Намечена следующая встреча. Ущербность для Украины предыдущих договоренностей Порошенко стала объективным фактом. Тема газового транзита сдвинулась в приемлемом направлении.

Теперь о нюансах.

Если кто-то думает, что постановление ООН о возврате Крыма и решение антидопингового агентства, так удачного подгадавшие к нашим переговорам — это случайность, то этот кто-то — не я. В геополитике вообще мало случайностей. То есть, недоимперию аккуратно, но поддавливают в нужном направлении. Достаточно было глянуть на кислую рожу Путина и то, как он тщательно подбирал слова. Роль "доброго полицейского", которую выбрал себе Макрон, не должна особо смущать.

Читайте такжеНормандский саммит был первым и последним с участием ЗеленскогоДа, президент Зеленский ни разу не назвал войну на Донбассе войной. Но он неоднократно на пресс-конференции четверых называл ОРДЛО оккупированными территориями. Причем, называл без усилия, для него это естественное определение. А раз в его голове есть оккупация Донбасса, то есть и агрессор — Россия. И Путин, Меркель и Макрон это заметили. А на персональном брифинге Зеленский сказал, что Путин пытался играть в "нас там нет", но ВАЗ сразу предложил не отрицать всем очевидное. Это важно.

Зеленский специально очередной раз публично огласил свои "красные линии". Но важнее, что вслед за ним возможность определенной коррекции "минска" признала Меркель и даже Путин пробурчал насчет того, что незыблемых документов не бывает.

Медведчук и его окружение до этих переговоров самым беззастенчивым образом выражали уверенность в том, что полностью победит позиция Кремля. Сегодня они оценивают переговоры как не очень успешные. Выводы по этому маркеру делайте сами.

Имплементация "формулы Штайнмайера" пока произойдет в виде пролонгации действующего закона про ОДРЛО. Раз действующего, то его не надо согласовывать со всякими пушилиными и Кремлем. И всего на год, а не навсегда, как хотят в Кремле. Посмотрим, как это пройдет в Раде, но пролонгация — это неизмеримо проще, чем протягивать новый закон.

Читайте такжеВстреча нормандской четверки в Париже: о чем договорились лидерыПривлечение в минскую контактную группу представителей переселенцев — отличный троллинг, но не более. Если они туда попадут, то эта группа, и ранее не слишком продуктивная, вообще будет парализована.

Путин прибыл в Париж, в том числе, чтобы лично оценить Зеленского. Оценил и понял, что автоматической капитуляции не выйдет. И теперь против Украины и Зеленского начнут работать всерьез. Всей мощью подлой КГБ-шной машины, пусть ржавой, но все еще дееспособной.

Кстати, сейчас самое время начать объективно и взвешенно расследовать заключение "минсков" со всеми обстоятельствами — Иловайском, Дебальцевым и прочим. Но хватит ли духу?