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Путин никогда не простит Зеленскому унижения в Париже

Виталий Портников

Публицист, журналист

10 декабря 2019, 14:37

У президента нет у Зеленского нет никакого другого политического, да и человеческого выхода, кроме как опереться на патриотов - и среди своих сторонников,

Зеленский Путин
Путин в бешенстве / Reuters

После парижского саммита "нормандской четверки" президент Украины Владимир Зеленский заявил, что протест усиливал позиции не украинской, а российской делегации. Конечно же, это - ошибочное мнение. Ошибочное хотя бы потому, что позиции, с которых выступала украинская делегация в Париже и позиции, которые защищали участники протеста и во время митингов на Майдане, и в пикетах на Банковой, практически совпали. Это Путин пытался склонить украинского президента к капитуляции. А участники протестов против этой капитуляции предостерегали.

Владимиру Зеленскому необходимо понять - для защиты украинских интересов необходимо национальное единство. Единство власти и оппозиции, единство тех, кто в кабинетах и тех, кто на улицах - тем более, что в наших условиях эти люди нередко меняются местами.

Национального единства с теми, кому на государственные интересы наплевать, просто не получится - даже если многие из этих людей во втором туре президентских выборов и голосовали за Владимира Зеленского. Не может быть никакого единства с людьми, которым все равно, какому богу молиться, в какой стране жить, кем себя считать - лишь бы корыто. Это доказано историей. Эти люди 10 декабря перестают быть опорой Владимира Зеленского.

Читайте такжеНормандский саммит был первым и последним с участием ЗеленскогоПерестают просто потому, что Путин никогда не простит украинскому президенту того очевидного унижения, которое он испытал во время "нормандского саммита". Путин в бешенстве. Он будет пытаться отомстить и Зеленскому, и Украине. Зеленского - заставить прогнуться, а ещё лучше - исчезнуть, уступить место какому-нибудь коллаборационисту. А Украину - дестабилизировать, обстрелять, заморозить, заставить понять, что ее место - вместе с Россией. А еще лучше - просто в России.

В этой ситуации у Зеленского нет никакого другого политического, да и человеческого выхода, кроме как опереться на патриотов - и среди своих сторонников, и среди своих противников. Нужно перестать шельмовать тех, кто замечает его неопытность и наивность, нужно перестать преследовать украинских политиков и активистов только за то, что они осознали опасность, которая грозит нашей стране, раньше и лучше Зеленского. Когда стране угрожает такая опасность, национального единства просто нельзя избегать.

Потому что альтернативой такому национальному единству всегда становится национальный крах. 

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