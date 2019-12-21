Крутой вызов для Зеленского

Зеленский объявил войну игральным автоматам / Reuters

Борьбу с незаконным игровыми залами возглавил лично президент Владимир Зеленский, и это очень крутой вызов. По сути решение президента поддерживаю.

И еще мне нравится, что Зеленский взял на себя личную ответственность в таком скандальном и коррупционном деле. Теперь если где-то снова откроют какое-то помещение с игровыми компьютерами - уже нельзя будет Зеленскому ссылаться на тяжелое наследие попередникив. Теперь весь этот клубок проблем и теневой полукриминальной экономики Зеленский взял на себя. Что-то откроется снова - и будет демонстрация личного провала президента.

За незаконными игровыми залами стоят организованные группировки силовиков, начиная с полиции и прокуратуры, и заканчивая судами, и игровые структуры уже много раз закрывали и "обилечивали", и все безрезультатно.

Если Зеленский добьется, что они закроются надолго, значит управляемость государства у него есть. Если нет - значит, общество очень быстро это увидит и сделает выводы. А сегодня "космолоты" на Харьковском массиве все очень быстро закрылись - в моем доме даже табличку повесили "закрыто", чтобы никто не вообразил, что кто-то тут что-то нарушает. Но таблички не сняли - значит, надежда вернуться есть.