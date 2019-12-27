Лучшие украинские музыкальные альбомы 2019 года

Alyona Alyona – Пушка

Едва ли найдется в сучукрмузе более наглядный пример старой максимы "Кто сказал, что бесполезно биться головой об стену?", чем творчество бывшей воспитательницы детсада Алены Савраненко. Чуть ли не десяток лет она проламывалась и проламывалась к слушателям (в частности – стала соавтором хитового трека Ходять хлопці до дівчат для MamaRika), пока, наконец, не шарахнула мощнейшим треком Рыбки (точней вирусным клипом на него). Далее следовал реально артиллерийский обстрел другими треками и видео. Завершилась артподготовка выходом дебютного полноформатного альбома с очень красноречивым названием Пушка. И это весьма и весьма зрелая работа. Чувствуется, что каждое слово, каждую идею и каждый оттенок интонации Alyona Alyona продумала, выносила и отточила едва ли до идеала. Больше того, она умудряется стандартную для рэп-исполнителей самозацикленность на себе и своих проблемах-заботах-переживаниях обернуть на вящую пользу трекам. Перефразируя классика, Alyona Alyona любит рэп в себе, а не себя в рэпе. Чем очень выгодно отличается от других коллег по жанру. В "Пушке" размышляет о преходящей шумихе/славе, о своем взрослении и переезде в большой город – но нигде не обходится без рефлексии и переосмысления всего, что с ней случается. И все это сдобрено сверхтехничной, практически пулеметной манерой читки и отчетливо современным (но без излишеств) битом. Из довольно ровной глади альбомы выбивается лишь, как принято сейчас говорить, коллаба с другой популярной рэпершей – Алиной Паш (Padlo). И то – получился великолепный трек, реальный концертный бэнгер, пусть обе участницы – видимо, в угоду моде – обильно полили его автотюном.

Подытоживая, Alyona Alyona, тут никаких сомнений нет, пришла, чтобы читать рэп всерьез и надолго. И это не вызывает озабоченности.

В плей-лист: Велика й смішна, Пушка, Падло, Викину, Залишаю свій дім

Tik Tu - Ulitakis

Через три года после создания первого альбома Shuma, создатели "гарнюсиків-малюсиків-ліліпусиків", тернопольское трио Tik Tu выпустило вторую полноценную работу –Ulitakis. Первое, что бросается в глаза – с 2016-го троица в составе Романа Божко, Наталки Багрий и Лесика Драчука ничуть не потеряло ни в фантазии, ни в изобретательности, ни в желании перетрясти кучу жанров и нашпиговать ими свои песни. И вообще – музыканты явно следуют предложению классика (Владимира Ивасюка) и приглашают слушателя в свои сны. А они очень необычные и прихотливые. Не говоря уже о крайне непривычной для украинского уха музыкальное обертке. Здесь то скрипки со всякими перкуссия-стучалками (Banana, Kukuti), то слегка обкислоченные по звуку реггей и даб/трип-хоп ("Інтроверт", Zyma), то в меру изящный иноязычный синти-поп (Tommy, Diego), то очень нестандартная переработка украинской народной песни (Котку), то трек Planyda, перекаверить бы который не отказался бы сам Деймон Албарн (в его африканской ипостаси) Главное тут, пожалуй, что при всей фантазии и размахе Tik Tu ни разу не отказывает чувство меры и некого благородного минимализма в аранжировках – будь то синтезаторы, сэмплы, барабаны или любой другой использованный инструмент. И это при том, что в студийной импровизации себе музыканты не отказывали и на альбоме есть несколько очень удачных джемовых кусков.

В общем, Ulitakis рекомендуется всем меломанам, которые хотят, могут и готовы видеть удивительные сны – один интереснее другого.

В плей-лист : Tommy,Kukuti, Zyma, Planyda

Jerry Heil - #Я_ЯНА

Вряд ли кто станет спорить, что самой популярной и самой въедающейся через уши в мозг песней 2019-го в Украине стал шлягер Jerry Heil – "Охрана, отмена". Яне Шемаевой, уроженке Василькова, что на Киевщине, удалось создать всенародный шлягер об раскрытом адюльтере из очень банального материала, как бы демонстрируя – глядите, из всяческого сора растут не только стихи, но и мощные хиты. Jerry Heil, к слову, в текстах отличается редкой наблюдательностью и шинкует их конкретными маркерами жизни украинцев – секонд-хендом, переполненной маршруткой с хамовитыми пассажирами, и, естественно, походами в супермаркет. Причем написано все со здоровой самоиронией провинциалки, которая покоряет Киев – одновременно и скромной, и бойкой, которая при случае не тянется в карман за словом. Не говоря уже о том, что Jerry Heil отлично владеет вокалом и во всех треках напела очень насыщенные партии. За аранжировки на альбоме отвечал Роман Черенов (он же Morphom) – авторитетнейший музыкант, известный по работе с Джамалой и The Maneken. В том, что песни Jerry Heil очень легки в усвоении и запоминании его заслуга достаточно велика. Потому как Morphom накрутил в #Я_ЯНА звук практически равный по охвату небольшой энциклопедии нынешней молодежной поп-музыки. В том числе и самые набившие оскомину жанры по типу хаус-рэпа (Хукабар), и тропикал-хауса (Білі кроси, Кубіки Рубіка, Натверкай) в треках Jerry Heil звучат (за счет аранжировок и вокала) довольно приятно для ушей.

Что тут еще скажешь, кроме как: "Если один скажет Jerry, миллионы ответят – Heil".

В плей-лист: Охрана, отмєна, Кубіки-рубіка, Білі кроси, Вільна каса

Jinjer - Macro

Старую, как мир поговорку – "Нет пророка в своем отечестве" безо всяких скидок можно применить к исправно кующему металл-коллективу Jinjer (c корнями из шахтерского города Горловка). За рубежом группа регулярно распродает десятки концертов и разрывает сцены популярнейших фестивалей, а в Украине их концерты можно пересчитать по пальцам рук пресловутого маленького мальчика, имевшего обыкновение играть со взрывчаткой.

Такая ситуация особенно прискорбна, но вполне объяснима – поскольку мощно склепанный и англоязычный металл ну никак не ложится на уши широких масс украинцев. Тем не менее, Jinjer (уже несколько лет коллектив работает с авторитетным европейским "тяжело-музыкальным" лейблом Napalm Records) продолжают не просто гастролировать в поте лица, но и записывать новый материал.

В 2019-м коллектив сперва выпустил мини-альбом Micro,а затем – его полноформатное продолжение Macro. Буквально с открывающих треков становится понятно, что все восторги, которые обильно расточают в адрес вокалистки Татьяны Шмайлюк фанаты и крики – стопроцентно оправданы. Голосом она владеет настолько виртуозно и так легко переключается от звериного рева до чистого пения, как мало кто нынче способен из числа певиц в тяжелых жанрах. Другие музыканты (гитарист Роман Ибрамхалилов, басист Евгений Абдюханов, барабанщик Влад Уласевич) стараются не отставать и обеспечивать вокалу Шмайлюк достойную поддержку. Некоторых пуристов жанра, конечно, может смутить стиль записи альбома – сверхсовременный, с "утопленной" гитарой и выдвинутой ритм-секцией, но, на мой взгляд, впечатление от Macro это не портит ничуть.

Отдельно порадовали небольшие и неожиданные вкрапления реггея в треке Judgement (& Punishment) и куплет на "великом и могучем" в Retrospectrion.

Нет никаких сомнений – пока у Jinjer молоты настолько могучи, а наковальни звенят так звонко и податливо, коваться у них будет металл самой лучшей крепости.

В плей-лист: Judgement (& Punishment), Pausing Death, On the top

Monatic – Love it Ритм

Если кто за 2010-е и заслуживает памятника нерукотворного за упорство в покорении украинского поп-Олимпа, то это, несомненно, Дмитрий Монатик. Уроженец Луцка, стартовавший, что называется, на подтанцовке у Натальи Могилевской, прошедший через горнило талант-шоу и вкусивший тяжелого трудового хлеба сочинителя песен на заказ (если кто не знает, то стаканно-водочный хит 40 градусов принадлежит его перу), под конец десятилетия стал артистом стадионного уровня. Собственно, пластинку LOVE IT ритм Монатик презентовал масштабнейшим концертом на самой популярной арене страны – НСК Олимпийский. Широченный и, местами, гигантоманский размах Монатика чувствуется даже в хронометраже пластинки. По нынешним онлайново-стриминговым временам чуть больше часа музыки, пусть и слегка разбавленной интерлюдиями, это очень и очень много. Вообще же, Монатик – неизвестно полностью осознанно или нет – взвалил на себя тяжелую ношу: пророка танцевальной поп-музыки в почти тотально неритмичной Украине. Во многих треках альбома (будь-то То, от чего без ума, Vitamin D или заглавный трек) пульсирует реально нездешний, фанковый грув, едва не в тоталитарном порядке приказывающий слушателям пуститься в пляс (с ненавязчивыми отсылками к Джастину Тимберлейку и Бруно Марсу). С другой стороны, заканчивается альбом нежнейшим посвящениям жене и детям (Зашивает душу, МоИМ), так что ничто лирическое Монатику не чуждо. И это не говоря об отличных коллаборациях с другими артистами – от очевидных (Надя Дорофеевой, Время и Стекло) через экспериментальные (alyona alyona) до неожиданных (Нина Матвиенко).

В целом же, Монатик с этим альбомом закрепился на вершине украинской небанальной украинской поп-музыки (опустевшей после того, как Иван Дорн чересчур увлекся экспериментами). Его песни отлично подойдут для публики, которая намерена делать все, что захочет. И начинает с танцев.

В плей-лист: То, от чего без ума, Vitamin D, Цей день, Зашивает душу

Motanka - MOTANKA

Если обильным цитированием-использованием фольклорных мотивов в мелодиях, а народных инструментов в аранжировках в обычном сучукрмузе последние года три-четыре вряд ли какого слушателя можно удивить, то таковые удачные эксперименты в отечественной тяжелой музыке были относительно редки и, пожалуй что, маргинальны. Но первая полноформатная работа луцкой группы Motanka (третих украинских, после Stoned Jesus и Jinjer, подписантов ведущего мирового металл-лейбла Napalm Records) наверняка ситуацию исправит. Сразу видно, что материал к альбому придумывался, аранжировался и ковался не один год (притом что официально история группы не превышает четырех лет). Каждый рифф/гитарная партия, каждая барабанная сбивка, каждое вкрапление фолк-инструментов (будь-то цимбалы или окарина), каждое касание электроники продумано и до крайней степени уместно. Не говоря уже о том, что все без исключения треки пропитаны насквозь особыми (и чисто украинскими) ощущениями мистики и задумчивости с рефлексией. Фанаты же оголтелой молотиловки и махания хаером тоже вряд ли недовольно выключат песни с альбома – на Motanka хватает и зубодробильно-металхэдовских моментов. Причем большая часть песен – украиноязычна. Но энергетика и качество песен у коллектива таковы, что наверняка прошибет и слушателей по всему миру, как прошибло уже посетителей многочисленных европейских металлических фестивалей.

В плей-лист: Des' U Horakh, Oy Ty Moya Zemle, Voroh, Fire Burns

Love`n`Joy – Bender On The Silk Road

В одной старой-старой песне у лирического героя увели девушку благодаря знанию магических слов "ништяк" и "психоделик". Что же, если судить по новой полноформатной работе киевского трио Love`n`Joy, в психоделике с легким привкусом 60-х они знают толк. Равно как и в ненавязчивом, релаксационном таком инди-роке. Как бы нарочито небрежном и "масляном". Однако, при чуть более вдумчивом прослушивании сразу становится понятно – как надежно и с фантазией сделана каждая песня. И это уже не говоря о том, что вокалисту Антону Пушкарю удалось максимально избежать бича всех украинских музыкантов, поющих на английском – то бишь справиться с вездесущим и проклятущим акцентом. Плюс, ко всему прочему, альбом очень прилично, "со стеклом" записан – что очень для такого жанра важно. Легкость того, как играют музыканты и как подают материал точно оценит любой слушатель – даже далекий от бесконечных психоделических полей и слабо знающий матчасть времен фестивалей в Вудстоке и Монтеррее. Жаль, конечно, что с таким материалом коллектив имеет и – наверняка – долго будет иметь успех к западу от Чопа, нежели к востоку. Но тут уж ничего пока не попишешь – к английскому языку в текстах и нездешности музыки широкие массы украинских слушателей привыкнут еще не скоро.

В плей-лист: Animals, Cosmo, Brut

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[О] - Суперінтроверт

Группе, ведомой Ольгой Чернышовой, наскучили, наконец, малые формы и они выпустили на лейбле Ивана Дорна Masterskaya свой дебютный полноценный альбом. И сразу ощутимо – что слово "Суперинтроверт" для музыкантов – не просто сочетание букв. Весь альбом более-менее посвящен чувствам – но обращенным внутрь себя, а не наружу. Здесь есть песни о неуверенности в себе, о своей слабости, непонимание, как себя преподносить другим людям. И такой вот самозацикленный концепт, что радует, работает отлично. Еще и потому что голос Чернышовой (достаточно, кстати, опытной певицы с джазовым бекграундом) на альбом умело оттенен продуманной и изобретательной электроникой (с небольшими кусочками акустики на укулеле или фортепиано). Музыканты из [О] песнями на Суперінтроверте как бы подписываются под максимой классика – дескать, "мы могли войти в историю/ мы туда не пошли".

В общем, этот альбом – практически идеальный саундтрек для задумчивых прогулок, самоуглубленных посиделок и фантазийных полежалок. Ну и немного – для размышлений о смысле всего сущего.

В плей-лист: Пливи-пливи, Поясни, Колискова, Плейбой





Аліна Паш – Pintea: Gory / Misto

После сингла Bitanga, ярчайшей кометой весной 2018-го пронесшегося по небу сучукрмуза об Алине Паш заговорили, казалось, все и сразу. Кому "зашла" интересная смесь крепкого хип-хопового бита и этники (после оказалось, что его сделал Сурен Томасян – опытный музыкант и гитарист коллектива Ивана Дорна), кому – яркий до пестроты имидж исполнительницы, а кто-то тщетно пытался без помощи Гугла всемогущего узнать, о чем именно она поет/читает (мало и плохо у нас в стране знакомы с закарпатским диалектом все же). Так вот, после такого шикарного дебюта Алина Паш не выпускала нового материала в товарных, что называется, количествах больше в года. Зато в 2019-м она решила дать, как говорят охотники, дуплетом и выпустила масштабный, в двух частях альбом Pintea: Gory / Pintea: Misto. Он заявлен как концептуальный и посвящен, собственно, Пинте Храброму – полулегендарному атаману закарпатских повстанцев-опрышков (и даже вроде как одному из дальних родичей самой Паш).

Такое ощущение, что исполнительница и ее композиторы-саундпродюсеры спешат реабилитироваться за такую долгую задержку с выходом альбому и потому обрушивают на слушателей реальный каскадище битов, синтезаторов, автоматной читки, в аккуратных дозах разбавленных пением. Причем все сделано с четкой оглядкой на мировые тренды городской поп-музыки во второй части (с кучей импортных партнеров-коллабораторов), и на ядреную смесь восточноевропейского фольклора (понятное дело, в его закарпатском изводе) с последними достижениями R’ n B’- в первой. Здесь и возникает интересный эффект. Казалось, бы Паш везде и всюду на месте – и когда сыплет диалектными словечками, и когда дает современную урбан-барышню, и когда просто дурачится в свое удовольствие. Но, к сожалению, не во всех двух десятках треках ощутимо, что исполнительница их прочувствовала. Особенно это заметно в Misto, где шесть из десятки треков – дуэтные. И часто коллабораторы затмевают, собственно, Паш, как личность и как музыканта.

Тем не менее, после дилогии Pintea: Gory / Misto в Украине можно точно говорить, что в Украине есть своя исполнительница, которая одинаково неплохо чувствует себя и на, условно, поле фольклора и в царстве городской модной музыки. А вот на каком из них Алина Паш прорастет прочней всего зависит только от нее самой.

В плей-лист: Til’ky Vverh, Slukhay, Techiya, Dykhaty, Ocean, Truth

Бумбокс – Таємний код: Рубікон

Год своего пятнадцатилетия группа Бумбокс встретила, что называется, в зоне неопределенности, рискующей сорваться в турбулентность. С одной стороны, по известности и количеству фанатов в Украине с группой могут поспорить разве что небожители из Океана Эльзы (и их верховный вождь С. Вакарчук). С другой – коллектив еще в 2018-м покинул один из его основателей, гитарист Андрей "Муха" Самойло. В 2019-м за ним последовал бас-гитарист Денис Левченко. Как говорил вокалист и автор текстов Андрей Хлывнюк, Бумбокс немало поштормило из-за творческих разногласий. Самойло заменили сразу два музыканта – Олег Аджикаев и Дмитрий Кувалин. На басу в коллективе теперь играет Инна Невойт. Тем интереснее послушать, что получилось у серьезно обновленного коллектива. Бумбокс в конечном итоге "разродился" двойным альбомом. За звук на нем отвечал, что интересно, именно новичок Аджикаев. В первой части Таємний код, это особенно заметно – никогда еще, пожалуй, группа не звучала так мощно, ломово и гитарно. Дальше, в треке "Ангела" Хлывнюк сделал подарок для всех фанатов украинского инди 2000-х, построив текст на цитате из самой известной песни культового коллектива Крихітка Цахес. В "Тримай мене" он спелся с другим важным героем украинского рок-андеграунда, Сашей Чемеровым (из легендарной группы Димна Суміш). Ну и не побоялся записать дуэт с важной фигурой украинской поп-музыки – Тиной Кароль (та, правда, не особенно стремится в треке выйти из прилипшего к ней за годы образа томной дивы). Во второй же части, Рубікон, коллектив заметно расслабляется, как бы расстегивает пуговицы на рубашках и самоуглубляется в крепкий и продуманный блюз-рок. Пожалуй, главное, что скрепляет обе части альбома – это вокал Хлывнюка и его неповторимая манера пения. Он, как мало кто из украинских певцов, сумел перенять у своих западных чернокожих менторов не только виртуозное владение голосом, но и страстность вкупе с нервом. Собственно, от первого до последнего трека легко можно проследить, как он то убавляет, то добавляет эмоционального накала песням.

В целом же – Таємний код: Рубікон слушать очень и очень интересно. Бумбокс на нем предстает поджарым, с минимальным "жиром" коллективом, смело шагнувшим из зоны комфорта в неизведанные музыкальные дали. А это для группы такого масштаба сделать трудно. С.Вакарчук, думается, любому подтвердит такую фразу.