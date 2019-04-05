Тина Кароль и Бумбокс восхитили сеть клипом на общую песню

Тина Кароль и Бумбокс выпустили клип на общую песню / instagram.com/tina_karol

Известная украинская певица Тина Кароль и группа Бумбокс представили совместный клип на песню под названием Безодня.

Премьера песни состоялась 4 апреля на YouTube-канале familyboombox.

Режиссером клипа выступил Стас Гуренко, авторами текста и музыки песни стали фронтмен группы Бумбокс Андрей Хлывнюк и музыкант Олег Аджикаев.

Поклонники уже оставили свои первые отзывы о видеоработе, восхищаясь исполнением артистов.

"Вроде бы такие несочитаемые, ну получилось оооочень здорово, одевайте наушники и кайфаните, музыка и голоса... Ууууухххх﻿", - написала Лена Ка.

"Боооооже, я не могу наслушаться, насмотреться...это шедевральная песня. Звучит в наушниках нон-стоп... Браво Андрею и Тине! Очень неожиданно... До мурашек... Вы лучшие!", - написала Кристина.

"Песня сильнейшая, пробивает на эмоции, заставляет задуматься и связать с ней воспоминания!", - считает Дарина Алексеева.﻿

Ранее Тина Кароль восхитила Сеть постельным фото.