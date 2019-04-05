Тина Кароль и Бумбокс восхитили сеть клипом на общую песню

Фанаты расхвалили новую видеоработу и неожиданный дуэт артистов.
Известная украинская певица Тина Кароль и группа Бумбокс представили совместный клип на песню под названием Безодня.
Премьера песни состоялась 4 апреля на YouTube-канале familyboombox.
Режиссером клипа выступил Стас Гуренко, авторами текста и музыки песни стали фронтмен группы Бумбокс Андрей Хлывнюк и музыкант Олег Аджикаев.
Поклонники уже оставили свои первые отзывы о видеоработе, восхищаясь исполнением артистов.
"Вроде бы такие несочитаемые, ну получилось оооочень здорово, одевайте наушники и кайфаните, музыка и голоса... Ууууухххх", - написала Лена Ка.
"Боооооже, я не могу наслушаться, насмотреться...это шедевральная песня. Звучит в наушниках нон-стоп... Браво Андрею и Тине! Очень неожиданно... До мурашек... Вы лучшие!", - написала Кристина.
"Песня сильнейшая, пробивает на эмоции, заставляет задуматься и связать с ней воспоминания!", - считает Дарина Алексеева.
Ранее Тина Кароль восхитила Сеть постельным фото.