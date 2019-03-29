"Красота зашкаливает": Тина Кароль восхитила Сеть постельным фото

Тина Кароль опубликовала соблазнительное фото и восхитила Сеть / instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль показала фотографию, на которой запечатлена лежащей на постели.

Постельное фото артистка разместила на своей странице в Instagram, за 2 часа оно собрало почти 10 тысяч лайков и восхитило многих интернет-пользователей.

Исполнительница позировала на кровати с распущенными волосами, в юбке, в кофточке, сексуально изогнувшись.

На снимке видна часть груди певицы. Фото похвалили ряд юзеров.

"Красота зашкаливает", — поделилась мнение derev4306. "Просто космос", — считает martin_morgan229. "Сказочная девочка…", — написала nakazaniyee.

Ранее молдавский певец, один из тренеров шоу "Голос країни-9" Дан Балан (Dan Balan) поделился, что чувствует симпатию к своей коллеге — Тине Кароль.

Справка. В январе 2008 года Тина Кароль тайно вышла замуж за своего продюсера Евгения Огира. В ноябре 2008-го у пары родился сын Вениамин. Позже у супруга певицы диагностировали рак желудка. Огир скончался 28 апреля 2013 года.