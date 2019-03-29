"Красота зашкаливает": Тина Кароль восхитила Сеть постельным фото

Певица поделилась в соцсети соблазнительным снимком и получила много лестных комментариев.
Украинская певица Тина Кароль показала фотографию, на которой запечатлена лежащей на постели.
Постельное фото артистка разместила на своей странице в Instagram, за 2 часа оно собрало почти 10 тысяч лайков и восхитило многих интернет-пользователей.
Исполнительница позировала на кровати с распущенными волосами, в юбке, в кофточке, сексуально изогнувшись.
На снимке видна часть груди певицы. Фото похвалили ряд юзеров.
"Красота зашкаливает", — поделилась мнение derev4306. "Просто космос", — считает martin_morgan229. "Сказочная девочка…", — написала nakazaniyee.
Ранее молдавский певец, один из тренеров шоу "Голос країни-9" Дан Балан (Dan Balan) поделился, что чувствует симпатию к своей коллеге — Тине Кароль.
Справка. В январе 2008 года Тина Кароль тайно вышла замуж за своего продюсера Евгения Огира. В ноябре 2008-го у пары родился сын Вениамин. Позже у супруга певицы диагностировали рак желудка. Огир скончался 28 апреля 2013 года.