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Назначение на крупные должности грантоедов - идеальная схема

Юрий Ткачев

журналист

28 декабря 2019, 08:22

Система стремительно выходит на самоокупаемость, зарплаты им теперь платит государство.

Лещенко
Лещенко / УНИАН

Козырный грантоед Лещенко будет получать в Укрзализныце около 588 тысяч гривен в месяц. При этом мы, конечно, понимаем, что в железнодорожном деле Лещенко понимает не больше, чем некоторые животные в некоторых фруктах, и это не плата ему за какие-то важные услуги, а просто синекура, нужна для того, чтобы хороший парень хорошо кушал. 

Если помните, в своё время возник громкий скандал из-за того, что Лещенко купил за 300 тысяч долларов - мол, где он взял такую сумму? 

Теперь такой проблемы не будет. На этой работе на ещё одну такую же квартиру Лещенко без труда заработает года на два.

При этом заработает не из соросового кармана, а из бюджета Украины.

Читайте такжеУкраину окончательно превратили в колонию для выкачки баблаПонимаете? Эта система способна выходить на самоокупаемость. Сначала мы вкладываем какие-то деньги в каких-то хороших мальчиков, потом устраиваем этих хороших мальчиков на какие-то хорошие должности, и потом уже эти хорошие мальчики устраивают на должности других наших хороших мальчиков. И мы уже ничего и ни на что не тратим, оно финансирует себя само. А мы только гребём профит (интересно, сколько заработали проекты Сороса типа того же дракон-капитала в Украине за последние годы?). 

При этом мальчики остаются преданы нам до анальной трещины. Потому что сами они - никто и ничто, и стоит нам шевельнуть пальцем, и они вылетят со вкусных должностей и никто не вспомнит, как их звали.

Это действительно гениальная система. У неё нет ни одного уязвимого места.

Укрзализныця Сергей Лещенко Юрий Ткачев Украина
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