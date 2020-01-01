Историческая победа Зеленского

Юрий Витренко и Алексей Миллер в Вене / Газпром

А вот сегодня уже можно облегченно выдохнуть: после пяти дней вязких переговоров в Вене, наконец-то, Нафтогаз и Газпром заключили контракт по транзиту газа в страны Европы через Украину (россияне должны забронировать мощности нашей ГТС на следующие 5-ть лет в общем объеме 225 млрд. куб. м. газа).

В этой связи Владимир Зеленский отметил: мы получим минимум более 7 млрд. долл. США, стороны могут продлить контракт еще на 10-ть лет. Украинская ГТС будет загружена, а это - энергетическая безопасность и благосостояние украинцев!

Но и это еще не всё. Данный газовый контракт подписывался под жестким давлением со стороны США в отношении изменения газового контекста на европейском рынке и, в Читайте такжеДолгожданный транзит газа: Украина и Россия подписали договор на 5 летчастности, замораживания строительства Северного потока-2. И РФ не устояла перед напором Америки – это первый случай в украинской истории, когда Россия заключила контракт на транзит по европейскому принципу качай или плати, соответственно, теперь газовые проблемы могут исходить не от Нафтогаза, а от Газпрома с его завышенными требованиями. Плюс до сих пор не завершено формирование самостоятельного глобального газового ценообразования, т.к. заблокирован СП-2. Это стало ясно Европе, с этим она и будет жить дальше. А значит, для нас открываются новые инвестиционные возможности и перспективы для взаимовыгодного сотрудничества со странами ЕС и США.

Ну, и вишенка на торте: от Нафтогаза контракт подписывал Ю.Витренко, а не А.Коболев; со стороны Газпрома - А.Миллер. Выходит, закулисные административные битвы в Нафтогазе продолжаются, пора бы В.Зеленскому уволить этих любителей космических премий и назначить вместо них действительно реформаторов и профессионалов.