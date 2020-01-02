Когда президент Зеленский станет продюсером

Зеленский проходит путь продюсера/ Reuters

Существует путь воина. Есть путь монаха. Путь ученого. Писателя. И так далее.

В сложной и ответственной ситуации человек неизбежно переходит к привычной для себя модели жизненного поведения, которая принесла ему успех. Так, Леонид Кучма на президентском посту шел путем директора и слегка парторга. Виктор Янукович — криминального авторитета. Петр Порошенко — комерса-разводилы.

Как известно, Владимир Зеленский — успешный продюсер. И убей не пойму, почему он почти не применяет свой продюсерский опыт в президентской деятельности. Продюсер Зеленский снимал фильмы, который одобрительно принимала широкая публика. Если провести параллели с политикой, то президент Зеленский должен строить успешную страну, здесь все тривиально.

Так называемый продюсерский фильм начинается с синопсиса — краткого описания, о чем фильм. И президент обязан начинать со своей конкретной и внятной программы преобразования страны, которую поддержит общества. Но мы ее так и не услышали. Затем для фильма пишут литературный сценарий, для его написания привлекают сценаристов — из своего коллектива или со стороны, главное, что лучших. В политическом смысле это должна была быть программа деятельности парламентского монобольшинства "Слуги народа". Увы, но страна так и живет без такого сценария.

Читайте такжеИсторическая победа ЗеленскогоНа основе литературного сценария приглашенный режиссер разрабатывает режиссерский сценарий, где уже детально, по времени расписаны съемки всех будущих эпизодов фильма. Параллельно планируется подготовительный, съемочный, монтажный и последующий этапы создания фильма. Все эти этапы осмечиваются, то есть, рассчитывают затраты и вместе с продюсером определяются источники финансирования всех работ.

В политических реалиях мы говорим о программе деятельности правительства, которую разрабатывает премьер-министр со своей командой, а также о бюджете страны, где важнейшую роль имеет инвестиционный раздел — откуда будем брать деньги. И только под готовые литературный и режиссерский сценарии, при имеющейся смете фильма, подбираются адекватные замыслу актеры и прочие. В смысле, министры, их замы, главы госкорпораций и пр. А не наоборот — собрали соросят с порохолюбами и ожидаем от них каких-то свежих, прорывных решений на благо страны…

Но вместо этого понятного эффективного подхода у нас реализуется какая-то бессистемная вопиющая дилетанщина, особенно, на уровне Верховной Рады и Кабмина. И это означает, что либо Владимир Зеленский не является успешным продюсером, либо сложные ответственные времена для него все еще не наступили. Оба предположения противоречат здравому смыслу, поэтому складывающаяся в Украине ситуация для меня давно перешла в разряд иррациональных. Как и то, что считающие себя патриотами, могут ориентироваться на Петра Порошенко.