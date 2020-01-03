  1. Главная
  3. Мнения

Трамп толкнул Ближний Восток в пучину хаоса и войны

Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

3 января 2020, 11:19

Ближний Восток взорвётся раньше, чем я ожидал.

Трамп
Трамп повісил ставки на Ближнем Востоке/ Reuters

США убили одного из самых известных высокопоставленных военных чинов Ирана - генерала Касем Сулеймани, курировавшего борьбу с "ИГ", Сирию и Ирак.

Это произошло в результате воздушных ударов по международному аэропорту Багдада сегодня ночью. Убиты всего 12 человек.

Операцию санкционировал лично Дональд Трамп. И она, конечно же, никак не связана с выборами.

Кроме Сулеймани, погиб также командующий "Сил народной мобилизации" Абу Магди Аль-Мугандес - политик и командир специальных бригад в составе Вооружённых сил Ирака, которых связывают иногда с Ираном, и которые были костяком борьбы с "ИГ" в 2014-2018 годах.

Читайте такжеОказалось, что Трамп "срать хотел" на УкраинуЭто два живых идола для целого региона Легендарные личности, о которых развелось столько слухов, что уже не помнишь, что там правда, а что вымысел. Поэтому их смерть - это мощнейший катаклизм в сознании многих жителей Ближнего Востока.

Ну что я могу сказать.

Иран будет мстить, а регион взорвётся, особенно Ирак, где уже 3 месяца царствует хаос и анархия из-за массовых протестов и политического кризиса, созданного, в том числе, самими Штатами.

Теперь мне стало понятно, по какой причине США целых 2 дня до этого нон-стопом перебрасывали войска на Ближний Восток.

Более 20 военно-транспортных самолётов из США с личным составом прибыли в регион, начиная с 31 декабря.

Более того, теперь мне понятно, почему Израиль не пускал эти самолёты через своё воздушное пространство, и они были вынуждены делать крюк через Египет и Иорданию.

Видимо, израильтяне лучше всех понимали, к каким далекоидущим негативным последствиям может привести ликвидация Касема Сулеймани и нескольких видных иракских политиков и военачальников. Ведь пострадает в первую очередь сам Израиль.

Убийство Сулеймани - это уже не нападение на какие-то иранские прокси, а нападение на сам Иран, и это очень серьёзное повышение ставок со стороны Трампа.

Кроме того, убийство Абу Магди Аль-Мугандеса - это убийство высокопоставленного чиновника Ирака, что является по сути актом агрессии.

Нефть подорожала на 4%.

Читайте такжеПочему Трампа настолько сильно раздражает УкраинаВ Ираке призывают выкинуть американские войска из страны и возродить "Армию Махди" - военизированные партизанские отряды, воевавшие против американцев в годы оккупации Ирака после 2003 года.

ВВС Ирана активизировались на границе с Ираком.

Израиль привёл свои войска в полную боевую готовность, и усилил охрану в дипмиссиях, что сделали и Штаты. В Ираке творится чёрти что.

Ну, зато Дональда Трампа можно поздравить. Кроме того, что он толкает Ближний Восток в пучину хаоса и войны, он ещё и объединил против себя все крупнейшие иракские партии, до этого нещадно ссорившиеся между собой за то, кому быть новым премьером.

А всё, что они сейчас говорят в унисон с протестующими на улицах - это "Смерть Америке" и "Выкинем США из Ирака".

Дональд Трамп Ближний Восток Касем Сулеймани Илия Куса
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:06
"Детей обрекаем на худшую пенсию": в "Слуге народа" рассказали о повышении пенсионного возраста
12:00
Украинский футболист переехал в европейский чемпионат
11:43
Что будет с курсом в 2020-м: эксперты дали долгосрочный прогноз
11:39
США "разбомбили" надежду на решение ядерного конфликта: убийство Сулеймани осудили в России
11:37
Дети играли в гестапо: в Польше школьники "станцевали" об Освенциме с "нацистами"
11:30
Президент UFC рассказал, когда Мейвезер может возобновить карьеру
11:19
Трамп толкнул Ближний Восток в пучину хаоса и войны мнение
11:08
Погода на Рождество 2020: синоптик уточнил прогноз Видео
11:06
Американский генерал рассказал, как НАТО стоит бороться против РФ в Черном море
11:02
"Колоссальное событие": Хирн высказался о бое Усик - Джошуа
10:50
Россия остановила поставки нефти в Беларусь: первые подробности Видео
10:45
Кайфовый салат гранатовый браслет, рецепт с говядиной и без свеклы Фото
10:37
WhatsApp прекратил работу на ряде гаджетов: кто остался "за бортом"
10:31
Соперник Шахтера подписал звезду сборной Германии
10:30
"Самый актуальный вопрос": Эстония вступилась за украинский Крым в ООН
10:18
Убийство Сулеймани: Климкин предрек Украине сложные времена из-за конфликта США и Ирана Видео
10:07
"Путин вернул россиянам чувство собственного достоинства" - экс-легионер ЦСКА сделал резкое заявление
09:57
Импичмент Трампа: в США "засветили" документы по задержке военной помощи Украине
09:44
Аналитик рассказал о трагедии Зеленского
09:38
"Святик-чорт, Славко-дурко, пи*добол": "петушиные стишки" Вакарчука подняли на смех в Сети
09:21
Плакать хочется: что ждет украинскую армию в 2020 году мнение
09:07
Транзит газа: эксперт назвал главный плюс газового договора с РФ
08:55
Отношения Украины и Польши потеплели: Дещица назвал причину
08:30
Гороскоп на 3 января всех знаков Зодиака: баталии и потеря головы Видео
08:29
Убийство Сулеймани: в США заговорили о большой войне на Ближнем востоке
08:21
Новый представитель США в Украине сделала важное заявление
08:05
Поезд в огне: под Николаевом прямо на ходу загорелся локомотив пассажирского состава Видео
07:41
В США заявили о ликвидации самого влиятельного иранского генерала Видео
07:11
"Я горячая штучка": Настя с шикарным декольте украсила обложку глянца
07:03
В Киеве провели следственный эксперимент по делу Шеремета: известны подробности
06:52
Чем закончится президентство Зеленского мнение
06:31
Гороскоп 2020: переломный год грозит фатальными потерями – астролог
05:57
"Киски в зоне риска, главная пися-королева": Maruv в костюме киски записала секс-видео Видео
05:29
Поздравления с Рождеством 2020 – открытки и тексты красивые
05:04
День Юлии 2020 – поздравления и открытки с Днем ангела Юлии
04:30
Астролог назвал лузера №1 в 2020 году
04:02
Глубокая увлеченность: сексолог назвала лучшие техники для глубокого минета
03:15
"Трактористы из Смоленска": экономист из РФ рассказал о "крымском сценарии" для Беларуси
02:35
На задний случай: психологи рассказали, почему мужчины хотят анального секса
02:12
Милованов пояснил, как правильно оценить новогоднее поздравление Зеленского
01:57
"Популярность президента": эксперт дала прогноз по новому "майдану"
01:30
Водитель прилег отдохнуть после ДТП: в Киеве Volkswagen влетел в Suzuki Видео
01:09
"Главное разочарование": Алексей Кортнев "проехался" по Путину
00:41
В Беларуси журналистку заподозрили в нетрезвом проведении прямого эфира: курьезное видео Видео
00:19
3 января – какой сегодня праздник: что делать в Прокопьев день Видео
02 января, четверг
23:59
В Судане рухнул самолет Антонов с чиновниками, много жертв
23:56
В Киеве заработали пункты сбора новогодних елок - адреса
23:34
Ни стыда, ни совести: чиновник прикарманил деньги, выделенные на ремонт дорог
23:33
В Кабмине озвучили лимит на продажу земли в одни руки
23:30
Эксперт рассказал, почему в Кремле точат зубы на Беларусь
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять