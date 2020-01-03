Трамп толкнул Ближний Восток в пучину хаоса и войны

Трамп повісил ставки на Ближнем Востоке/ Reuters

США убили одного из самых известных высокопоставленных военных чинов Ирана - генерала Касем Сулеймани, курировавшего борьбу с "ИГ", Сирию и Ирак.

Это произошло в результате воздушных ударов по международному аэропорту Багдада сегодня ночью. Убиты всего 12 человек.

Операцию санкционировал лично Дональд Трамп. И она, конечно же, никак не связана с выборами.

Кроме Сулеймани, погиб также командующий "Сил народной мобилизации" Абу Магди Аль-Мугандес - политик и командир специальных бригад в составе Вооружённых сил Ирака, которых связывают иногда с Ираном, и которые были костяком борьбы с "ИГ" в 2014-2018 годах.

Читайте такжеОказалось, что Трамп "срать хотел" на УкраинуЭто два живых идола для целого региона Легендарные личности, о которых развелось столько слухов, что уже не помнишь, что там правда, а что вымысел. Поэтому их смерть - это мощнейший катаклизм в сознании многих жителей Ближнего Востока.

Ну что я могу сказать.

Иран будет мстить, а регион взорвётся, особенно Ирак, где уже 3 месяца царствует хаос и анархия из-за массовых протестов и политического кризиса, созданного, в том числе, самими Штатами.

Теперь мне стало понятно, по какой причине США целых 2 дня до этого нон-стопом перебрасывали войска на Ближний Восток.

Более 20 военно-транспортных самолётов из США с личным составом прибыли в регион, начиная с 31 декабря.

Более того, теперь мне понятно, почему Израиль не пускал эти самолёты через своё воздушное пространство, и они были вынуждены делать крюк через Египет и Иорданию.

Видимо, израильтяне лучше всех понимали, к каким далекоидущим негативным последствиям может привести ликвидация Касема Сулеймани и нескольких видных иракских политиков и военачальников. Ведь пострадает в первую очередь сам Израиль.

Убийство Сулеймани - это уже не нападение на какие-то иранские прокси, а нападение на сам Иран, и это очень серьёзное повышение ставок со стороны Трампа.

Кроме того, убийство Абу Магди Аль-Мугандеса - это убийство высокопоставленного чиновника Ирака, что является по сути актом агрессии.

Нефть подорожала на 4%.

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ВВС Ирана активизировались на границе с Ираком.

Израиль привёл свои войска в полную боевую готовность, и усилил охрану в дипмиссиях, что сделали и Штаты. В Ираке творится чёрти что.

Ну, зато Дональда Трампа можно поздравить. Кроме того, что он толкает Ближний Восток в пучину хаоса и войны, он ещё и объединил против себя все крупнейшие иракские партии, до этого нещадно ссорившиеся между собой за то, кому быть новым премьером.

А всё, что они сейчас говорят в унисон с протестующими на улицах - это "Смерть Америке" и "Выкинем США из Ирака".