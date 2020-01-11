Почему Зеленский так осторожен в заявлениях по Ирану

Зеленский ожидает получения данных от экспертов, потому не торопится делать поспешные заявления /president.gov.ua

В Сети активно ругают президента Зеленского за то, что он, несмотря на заявления западных партнеров все еще не прокомментировал четко рейс МАУ Тегеран Киев.

В нынешней сложнейшей ситуации после того, как разбился самолет в Тегеране, все ввязанные в нее игроки снова демонстрируют слабость и несубъектность Украины (соответственно, и ее руководства), а также неспособность быть адекватной существующим геополитическим вызовам. Конфликт между США и Ираном обе стороны не хотят доводить до открытого военного противостояния, но противостояние на дипломатическом, экономическом уровнях продолжается. И Украину в этом противостоянии используют.

Читайте такжеКиев в обмен на Тегеран: почему Трамп близок к сделке с ПутинымОбратите внимание на то, кто в первую очередь заговорил о ракете, выпущенной в украинский самолет. Канада, Австралия, Великобритания - страны, которые являются партнерами, союзниками США. С другой стороны, явно просматривается попытка поставить Украину в такую ситуацию, в которой она вынуждена будет требовать что-то от Ирана и возмущаться. Иными словами, доставлять проблемы.

Слава богу, в Офисе президента Зеленского понимают, что Украина оказалась в роли шара для боулинга, которым расшибают кегли. Быть таким шаром, естественно, не очень хочется и потому они стараются выждать, чтобы получить абсолютно точную информацию.

Читайте такжеЧем аукнется Украине война на Ближнем ВостокеТе заявления, которые звучали, не являются экспертными, а базируются на данных разведки, со спутников и т.д. Но при этом какой-то официальной информации нет. И чтобы не попасть под внешнюю раздачу (чего Зеленский опасается значительно больше), ведь к внутренней критике он уже, можно сказать, привык, он ждет официальных выводов, чтобы не получилось так, что в результате тайных переговоров Штатов и того же Ирана мы не оказались крайними.

Как минимум, украинские авиационные эксперты должны сформулировать позицию и уже от нее Зеленский будет отталкиваться, а если он начнет реагировать на так называемые утечки, то фактически будет втянут в игру, которая ему навязана и совершенно для него невыгодна. И как раз поэтому Зеленский после заявлений от западных партнеров скромно заявил о том, что версия о попадании ракеты не является официальной. Иными словами, он на дипломатическом языке четко намекает на то, что катастрофа в Тегеране получит комментарии после появления официальных данных. И то, что недоброжелатели набрасывают, больше выглядит так, что Зеленского нарочно толкают с края пропасти, чтобы поаплодировать, когда он туда свалится.

Мы знаем, что со стороны реваншистов Зеленского в лице Порошенко и его соратников присутствует позиция согласия на все, что угодно, чтобы у президента возникли проблемы. И это, в свою очередь, дает шанс если не вернуться Порошенко во власть, то как минимум, снизить давление, которое существует вокруг уголовных дел. Потому Зеленский правильно делает, что не реагирует на недружественные шаги и просчитывает последствия на несколько ходов вперед.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда