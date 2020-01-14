Странная реакция Украины на сбитый самолет еще вылезет ей боком

Киев не спешил с обвинениями Ирана в крушении самолета МАУ / Reuters

Для украинского общества и будущего украинской политики последствия уничтожения украинского самолета важнее гибели генерала Сулеймани. В любом случае, убийство генерала Сулеймани уже раскололо иранское общество - армию и КСИР, касту муллов и средний класс. А гибель украинского Боинга не сплотила украинцев, а только испугала украинские власти, которые из-за своей неопытности, нерешительности и провинциальности не знали, что делать.

Обычно политические лидеры страны, в критическую минуту общенационального горя, ведут себя мужественно и стараются объединить народ и власть, а тут ограничились общими информационными фразами, не зная на кого сделать ставку, на Запад или Москву. И вместо того, чтобы сразу принять версию Запада - США, Великобритании, Канады и Австралии о ракетной атаке Ирана на украинский Боинг, наши официальные органы и СМИ стали тянуть время, искать дополнительные аргументы и транслировать точку зрения Кремля о технической поломки, которая привела к катастрофе нашего самолета. Как будто эта версия была более убедительной,чем другие и "безопасной" для Киева.

Читайте такжеПочему Иран признал, что сбил самолет МАУТрехдневное "ассистирование" официального Киева, СМИ, экспертного сообщества и толпы украинских блогеров российской пропаганде не пошло на пользу международному имиджу украинской власти. Мир, с большим сожалением отметил это странное поведение Киева, которые в первый три дня, практически дистанцировался от страшной трагедии, выжидая кого "назначат" виновным.

А когда Иран, неожиданно для Москвы, не желая играть с Кремлем в "террористический интернационал", сбивающий гражданские самолеты, вдруг признал свою вину в уничтожении украинского самолета, выиграл Запад, а проиграла политически - Москва и морально - Киев.

По крайней мере, когда летом 2020 года начнется международный суд в Гааге над Кремлем, по поводу сбитого в Донбассе малазийского Боинга, международная общественность Запада уже понимает, что ей нельзя рассчитывать на открытую морально-политическую поддержку Киева, который будет дистанцироваться, тянуть время и требовать вновь и вновь доказательств вины Кремля в этом преступлении.