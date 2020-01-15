Большие зарплаты чиновников - далеко не главная проблема Украины

Кабмин / УНИАН

По зарплатам госслужащих - я считаю, что зарплаты министров, заместителей министров, народных депутатов, других политических фигур в наших реалиях не должны превышать 60-70 тысяч гривен. Да, это совсем не высокие зарплаты по сравнению с частным сектором.

Но министр - не бизнесмен и не глава корпорации. Министр и депутаты - представители политической партии, которые идут во власть ради служения своей стране. На какой-то ограниченный срок, пока их партия при власти. Они не должны быть профессионалами в своей отрасли - их задача как политиков объединять профессионалов, выстраивать политические стратегии. Политики получают многое - уникальную самореализацию, публичность, знаменитость, жизненный опыт, уважение, общество и государство доверяют им свое будущее.

Читайте также"За что такие деньги?": в сети раскритиковали зарплату главы УкрпочтыБолее высокие зарплаты, чем политическим руководителям, государство должно предлагать профессионалам - тем, кто не публичен, но выполняет важную работу на функциональных руководящих должностях, связанную с постоянной высокой ответственностью, и не должна зависеть от смены партий во власти. Да, глава департамента или госсекретарь могут претендовать на более высокую зарплату, если они настоящие профессионалы в своем деле.

Но слуги народа не могут жить во много раз лучше этого самого народа. Это моральная ответственность политика. Служение народу в эпоху перемен предполагает во многом жертвенность.

Самой большой проблемой нашей власти я считаю не уровень зарплат политических руководителей, а недопустимо низкий уровень зарплат исполнителей, тех, кто реализовывает государственную политику. Государство должно содержать не столько чиновников, сколько кто-то когда нарисовал должностей, а столько, сколько государству по карману. Проблему коррупции надо прежде всего решать в государстве путем более частой сменяемости власти - для нас очень долго выбирать президента на 5 лет, а парламент на 4, сроки должны быть более компактные.

Эффективность политической системы США и борьба с коррупцией во многом определяется тем, что конгресс избирается на два года, а президент на четыре. Возможность поменять власть и очень быстро привлечь к ответу заставляет политическую систему постоянно и интенсивно работать. Поэтому государство в США обновляется гораздо быстрей, и гораздо гибче реагирует на изменения.