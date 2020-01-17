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Два пути Зеленского: что президент будет делать после "пленочного" скандала

Анатолий Октисюк

политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse

17 января 2020, 08:38

Принимать решение о кадровой перетряске в Кабмине придется. Но уволят ли Гончарука или обойдутся отдельными министрами - решать президенту.

Алексей Гончарук
Алексею Гончаруку не помешал бы опытный вице-премьер, считает эксперт / пресс-служба Кабинета министров

Обнародование записей прослушки премьер-министра Алексея Гончарука свидетельствует о том, что обостряется борьба за власть между разными группами влияния в окружении Зеленского. Все прекрасно понимают, что экономическая ситуация, да и вообще ситуация в Украине идет неправильным путем.

В целом общество одобряет действия Зеленского, но в экономике, как мы видим, происходят непонятные вещи: курс не прогнозирован, дефицит бюджета растет, уровень торговли падает, местные элиты взбудоражены изменениями в части децентрализации и в принципе, можно говорить о том, что надвигается не самая лучшая конфигурация.

Если говорить о самих записях прослушки, то в них нет ничего крамольного, так как они не обсуждали схемы и откаты. Другой вопрос – в профессионализме правительства. Объективно, такое совещание свидетельствует о том, что финансово-экономический блок вообще не понимает, что происходит с экономикой. И что хуже всего, не имеет стратегии того, что делать через год, два или три. Потому есть острая потребность в переформатировании нынешнего состава правительства.

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Фактически, налицо политический кризис, который к весне будет только усугубляться. И реально по мере поступления проблемных вопросов, связанных с децентрализацией, Минскими соглашениями, законами о СМИ, кодексами о труде, скандалами с зарплатами напряженность в обществе растет.

Ведь структурно же ничего не меняется – приватизация стоит, экономии государственных средств тоже нет, несмотря на то, что Зеленский обещал убрать все надстройки и кормушки, но пока этого так и не сделал.

И очевидно, что решение о дальнейшей судьбе правительства необходимо будет принимать. Кроме того, у Украины есть зависимость и от внешних партнеров. И потому Зеленского могут сейчас прижать так, что он будет вынужден сначала распустить парламент. Далее он может попробовать продлить работу правительства, устроив некоторую кадровую перетряску, но я не думаю, что это кардинально изменит ситуацию.

Как минимум, у Зеленского есть два варианта. Первый – правительство идет в отставку, Гончарук добровольно пишет заявление и формируется полностью новый состав правительства. Второй – он оставляет Гончарука и меняет токсичных министров. И в этом случае Гончаруку понадобится серьезный супервайзер – мощный вице-премьер по экономическим вопросам, человек, который реально разбирается в экономике и финансах и сможет взять на себя диалог с МВФ, западными донорами и проведет Читайте такжеКак кружок "полезных идиотов" убивает рейтинг Зеленскогоприватизацию.

В любом случае, Зеленскому необходим профессионал, который мог бы стать лидером реформ и принимать волевые решения, так как сейчас страна напоминает паровоз, который заправили углем и который едет, пока есть запас хода.

Что касается отставки самого Гончарука, то у него есть иммунитет как минимум до сентября, но необходимо будет пересмотреть финансово-экономический блок и отправить в отставку Маркарову, Милованова, и тех, кто отвечает за социальную политику, так как они некомпетентны.

Будущего премьера можно искать и в бизнес-группах, и международных компаниях. Но сейчас необходим не просто технократ, а серьезный человек с неким политическим авторитетом и пониманием ситуации.

Но независимо от того, кто будет премьером, правительство явно будет переходным, так как не стоит исключать того, что уже летом Зеленский может распустить парламент.

Анатолий Октисюк, политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse, специально для Главреда

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