Придите, инвестиции, большие и маленькие: почему Зеленский зря надрывался в Давосе

Зеленский в Давосе зазывал инвесторов в Украину / Офис президента

Президент Владимир Зеленский в Давосе призвал инвестировать в Украину. Пообещал инвесторам, вложившим 10 и больше миллионов долларов большие плюшки, а инвесторам, вложившим 100 и больше миллионов - очень большие плюшки.

Это хорошо. Только не сказал президент, куда вкладывать. В облигации государственного долга, в покупку украинской земли, в финансирование очередного коррупционного гиперлупа "Укрзализницы"?

Без развития, или давайте прямо скажем, - без создания заново развитой высокотехнологичной промышленности Украина навсегда останется сырьевым колониальным придатком или России или Евросоюза. Сколько бы классных сериалов у нас не снимали.

Читайте такжеДавосские туристы: почему команда Зеленского провалила поездку на форумБоюсь, что сегодня инвесторы не будут вкладываться ни в лежащий на боку завод Антонова, ни в на ладан дышащие ракетные предприятия, ни, тем более, в автомобильную или электронную промышленность, потому что её уже - по факту - нет.

Нет в Украине лакомых кусков для инвестирования. Разбазарили, растранжирили и разворовали советское наследие. Надо создавать промышленность заново. Наукоёмкую, продуцирующую, в первую очередь, технологии, а не производящую чушки чугуна.

Вот вам пример. Свежак. На этой неделе "Тойота" вложила $394 млн в разработчика электрических аэротакси с вертикальным взлётом и посадкой Joby Aviation, а общая сумма инвестиций в эту компанию составит $720 млн.

К сожалению, компания Joby Aviation основана не в Украине, а в Калифорнии в 2009 году. Проектируемое ею аэротакси с вертикальным взлётом и посадкой сможет пролететь более 240 километров на одной зарядке со скоростью 300 км/ч. Это - будущее.

А у нас президент обещает персонального менеджера для защиты копеечных, по сути, инвестиций в прошлое - в существующую сырьевую экономику.

Думай-те.