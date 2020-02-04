Главная причина, почему рейтинг Зеленского не падает

Зеленский пользуется высоким доверием украинцев/ УНИАН

Последняя социология - где про общественное "доверие-недоверие" к институтам власти - показывает нам весьма забавные тенденции. И прежде всего, украинскую интерпретацию классической такой байки про "доброго царя и плохих бояр".

Безусловно, для самого Владимира Зеленского явное "полугодие пустоты и ничегонеделания" никак не отразилось на личном рейтинге. Несущественное снижение популярности, прямое общественное доверие на уровне чуть менее 50% и все те же ожидания большого "реформаторского прорыва". Ага, человеческая вера во всесильного мессию неистребима, даже если реалии ее настойчиво опровергают. Так или иначе, ничего страшного для Зеленского не происходит и он все ещё находится в популярном тренде. Скандалы, конфликты, идиотские инициативы партии власти, безумные речи мальчиков-неофитов, компромат мало влияют на его собственный индекс популярности. Партия власти отдельно, Зеленский отдельно.

Читайте такжеНазревшие кадровые перестановки у Зеленского: кто уйдет первымПричина проста - накопившиеся разочарование в старых ещё не до конца отработало свой мобилизационный потенциал, а остаточные надежды на "новый дивный мир" блокируют критическое мышления у существенной части общества. Зеленский ведь совершенно несистемный (по крайней мере, так кажется большинству).

Однако в бочке мёда всегда много дёгтя. И потому уже сейчас очевидно, что Зеленский так и не сможет продемонстрировать агрессивного поведения, а просто продолжит своё пассивное движение по вялому течению. Впрочем, есть и другая явная тенденция. Крайне негативная и куда более опасная. Нынешнее правительство презирает нынче практически каждый первый. А правительство - это ведь и есть "операционная дирекция" Зеленского, от которого и ждут тех самых реформ. Короче, Гончарук - это камень, который явно тянет команду на дно.

Парламент, собравший в своих стенах слишком много отпетых и отмороженных, почти сразу превратился в цирк уродцев. И тоже вызывает отвращение у общества.

Получается, что вся команда Зеленского быстрыми темпами накапливает негатив. Им продолжат не доверять и соответственно рано или поздно это будет перенесено на самого Зеленского. Что очевидно и банально, потому что у президента явно нет профессиональной команды. И если сейчас на рейтинге это отражается мало, то завтра все будет иначе.

Читайте такжеЗеленский тащит на своем горбу кучу сволочиС другой стороны, не стоит забывать о том, что все эти низкие рейтинги Кабмина и парламента - прямое следствие того, что они остались... неизменными со времён Порошенко. Только вчерашние вторые (помощники, секретари, заместители) стали сегодняшними первыми (министрами, премьерами). И продолжают играть в туже самую игру. Люди это интуитивно чувствуют и испытывают отвращение.

Ну и главный вывод: абсолютно чистое поле для реальной альтернативы. Ее пока и близко нет - старые сидят в тех же процентах, что и год назад, а новые, зубастые и технологичные пока не появились. Именно это и есть ключевая причина рейтинговой стабильности бездеятельного Зеленского.