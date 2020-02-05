Зеленскому уже нужно начинать беспокоиться

Рейтинг Зеленского все еще довольно высокий, но уже самое время переживать.
Президенту Владимиру Зеленскому уже можно начинать беспокоиться. Ванна еще тепленькая. Винцо рядышком на табуретке. Музло по душе играет. Но бойлер уже сломался. И никто горячей водички не подольет. А потому будет только холоднее.
Ведь кто у нас Зеленский по профессии? Хороший парень. Профессиональный хороший парень. Он как девушка на первом свидании, на которую смотришь еще издалека. А издалека девушки особенно привлекательны, они легко поддаются фантазийной обработке.
Вот эти 50% респондентов, которые все еще поддерживают Зе, видят в нем то, что хочется видеть. Каждый сам обманываться рад. Кстати, хорошее чувство. Без него браки распадались бы не через 5-7 лет, а через 3 недели. Президент в украинских условиях – это ведь тоже брачные отношения, для многих по расчету. А для еще больших – на бесплатной эмоциональной основе. Но итог всегда остается одинаков – муж превращается в козла и, ах как жаль, что мы раньше этого не увидели.
Впрочем, Зеленский пока еще не козел. и этому есть ряд объяснений. Первое – он нам всем еще дарит эмоциональную разрядку. Мы ведь тут не просто все свихнулись и проголосовали за комика. Нас затр*хал Порошенко, и мы организовали себе коллективный бунт-праздник и проголосовали Хоть За Кого Угодно Другого с самым большим рейтингом. И вот этим Хоть Кто Угодно Другим оказался именно Зеленский. Если промотать все взад, мы бы опять избрали Зеленского в той конфигурации, которая у нас была тогда.
Читайте такжеГлавная причина, почему рейтинг Зеленского не падаетНу и второе объяснение этих 50% поддержки – Зе все-таки профессиональный актер, а не любитель-паяц, как тот же Порошенко. Президент фонтанирует только положительные месседжи. Дети должны улыбаться. Бабам нужно дарить тепло и любовь. Дороги нужно строить ровные. А елки пусть растут зелеными, хотя для некоторых членов Кабмина допускаются и голубые. Меньше конкретики и больше о добре и счастье.
Но на этом все профиты Зе и заканчиваются. Более того, они остывают и сужают армию радо-обманывающихся. Теплой водички больше брать неоткуда, а пятилетка Порошенко с каждым днем становится историей.
Ну и самое главное - сам Зеленский постепенно натягивает на себя повестку Порошенко абсолютно по всем направлениям внешней и внутренней политики, а значит и по итогу получит тот же финальный расклад.
Вот давайте смотреть. Через месяц весна - не по погоде, а по календарю. Но что поменялось в стране принципиально? Посадки эксов? Ни одной. Вообще, Владимир Александрович мог бы уже публично извиниться перед Петром Алексеевичем. Ну не было при Порошенко коррупции и коррупционеров. Не было фиктивной стены Яценюка, распилов на дорогах, рейдерских захватов, офшорных схем, банковских махинаций и прочего воровства в оборонке. Извините, врали.
Гуманитарная повестка. Скажите, чем Бородянский отличается от Нищука? И чем Рада 8 созыва, принявшая сегрегационный закон о языке принципиально отличается от Рады 9 созыва, окончательно запретившая русский язык в школах? Отличия чисто косметические. Разумков не ходит в вышиванке и разговаривает в быту на русском. Жертвам насилия, наверное, очень важно, чтобы их драконили респектабельные люди, а не персонажи со справками об умственном развитии.
Донбасс. Все как и было. Ни мира, ни войны с регулярными жертвами. Абсолютно порошенковская повестка. Ни развода войск. Ни заморозки конфликта. И никаких даже общетеоретических шансов на дипломатическое урегулирование.
Читайте такжеПочему Порошенко агрессивно набрасывается на ЗеленскогоЭкономическая стратегия развития страны. Вот раньше у нас были персонажи вроде Омеляна. Тупицы, строившие гиперлупы и возившие своих баб на роды в США. Теперь у нас за экономическое развитие отвечают прямые резиденты США с внешностью Милованова и умственными способностями Гончарука. Они нам пообещали новые города на Черном море и рост ВВП на 40%. Но пока что не знают, как наполнять бюджет. Зато рисуют себе космические зарплаты и премии. Вот вы бы доверили Милованову или Гончаруку свои кровные 10 тысяч долларов? А тысячу? Так что вы тогда от них вообще ожидаете? А ведь они управляют страной.
А есть еще болезненная для рейтинга Зе тема земли. Провал политики децентрализации. Колониальное управление ведущими госпредприятиями через набсоветы. И в целом, потеря субъектности страны.
Ну и бесконечные скандалы, на которые Зеленский абсолютно не умеет реагировать. В пятилетку Порошенко главным генератором всех скандалов был сам Порошенко. Естественно, себя он пороть не мог. Ну и дождался весны 2019 года, когда его выпороли за все-все мы с вами. А Зеленского регулярно подставляют его случайные пассажиры по команде. И ни одной показательной порки. Ни одной.
Что будет по итогу? Сначала посыплется бренд "Слуги народа". Уже этой осенью. Затем начнется отчуждение Рады и Кабмина. А потом начнутся метания уже самого Зе, который вроде и хороший парень, но тупой народ этого не хочет видеть. Ну и все. Новые выборы и новый король. И еще одна потерянная пятилетка для страны.