Зеленскому уже нужно начинать беспокоиться

Президенту Владимиру Зеленскому уже можно начинать беспокоиться. Ванна еще тепленькая. Винцо рядышком на табуретке. Музло по душе играет. Но бойлер уже сломался. И никто горячей водички не подольет. А потому будет только холоднее.

Ведь кто у нас Зеленский по профессии? Хороший парень. Профессиональный хороший парень. Он как девушка на первом свидании, на которую смотришь еще издалека. А издалека девушки особенно привлекательны, они легко поддаются фантазийной обработке.

Вот эти 50% респондентов, которые все еще поддерживают Зе, видят в нем то, что хочется видеть. Каждый сам обманываться рад. Кстати, хорошее чувство. Без него браки распадались бы не через 5-7 лет, а через 3 недели. Президент в украинских условиях – это ведь тоже брачные отношения, для многих по расчету. А для еще больших – на бесплатной эмоциональной основе. Но итог всегда остается одинаков – муж превращается в козла и, ах как жаль, что мы раньше этого не увидели.

Впрочем, Зеленский пока еще не козел. и этому есть ряд объяснений. Первое – он нам всем еще дарит эмоциональную разрядку. Мы ведь тут не просто все свихнулись и проголосовали за комика. Нас затр*хал Порошенко, и мы организовали себе коллективный бунт-праздник и проголосовали Хоть За Кого Угодно Другого с самым большим рейтингом. И вот этим Хоть Кто Угодно Другим оказался именно Зеленский. Если промотать все взад, мы бы опять избрали Зеленского в той конфигурации, которая у нас была тогда.

Читайте такжеГлавная причина, почему рейтинг Зеленского не падаетНу и второе объяснение этих 50% поддержки – Зе все-таки профессиональный актер, а не любитель-паяц, как тот же Порошенко. Президент фонтанирует только положительные месседжи. Дети должны улыбаться. Бабам нужно дарить тепло и любовь. Дороги нужно строить ровные. А елки пусть растут зелеными, хотя для некоторых членов Кабмина допускаются и голубые. Меньше конкретики и больше о добре и счастье.

Но на этом все профиты Зе и заканчиваются. Более того, они остывают и сужают армию радо-обманывающихся. Теплой водички больше брать неоткуда, а пятилетка Порошенко с каждым днем становится историей.

Ну и самое главное - сам Зеленский постепенно натягивает на себя повестку Порошенко абсолютно по всем направлениям внешней и внутренней политики, а значит и по итогу получит тот же финальный расклад.

Вот давайте смотреть. Через месяц весна - не по погоде, а по календарю. Но что поменялось в стране принципиально? Посадки эксов? Ни одной. Вообще, Владимир Александрович мог бы уже публично извиниться перед Петром Алексеевичем. Ну не было при Порошенко коррупции и коррупционеров. Не было фиктивной стены Яценюка, распилов на дорогах, рейдерских захватов, офшорных схем, банковских махинаций и прочего воровства в оборонке. Извините, врали.

Гуманитарная повестка. Скажите, чем Бородянский отличается от Нищука? И чем Рада 8 созыва, принявшая сегрегационный закон о языке принципиально отличается от Рады 9 созыва, окончательно запретившая русский язык в школах? Отличия чисто косметические. Разумков не ходит в вышиванке и разговаривает в быту на русском. Жертвам насилия, наверное, очень важно, чтобы их драконили респектабельные люди, а не персонажи со справками об умственном развитии.

Донбасс. Все как и было. Ни мира, ни войны с регулярными жертвами. Абсолютно порошенковская повестка. Ни развода войск. Ни заморозки конфликта. И никаких даже общетеоретических шансов на дипломатическое урегулирование.

Читайте такжеПочему Порошенко агрессивно набрасывается на ЗеленскогоЭкономическая стратегия развития страны. Вот раньше у нас были персонажи вроде Омеляна. Тупицы, строившие гиперлупы и возившие своих баб на роды в США. Теперь у нас за экономическое развитие отвечают прямые резиденты США с внешностью Милованова и умственными способностями Гончарука. Они нам пообещали новые города на Черном море и рост ВВП на 40%. Но пока что не знают, как наполнять бюджет. Зато рисуют себе космические зарплаты и премии. Вот вы бы доверили Милованову или Гончаруку свои кровные 10 тысяч долларов? А тысячу? Так что вы тогда от них вообще ожидаете? А ведь они управляют страной.

А есть еще болезненная для рейтинга Зе тема земли. Провал политики децентрализации. Колониальное управление ведущими госпредприятиями через набсоветы. И в целом, потеря субъектности страны.

Ну и бесконечные скандалы, на которые Зеленский абсолютно не умеет реагировать. В пятилетку Порошенко главным генератором всех скандалов был сам Порошенко. Естественно, себя он пороть не мог. Ну и дождался весны 2019 года, когда его выпороли за все-все мы с вами. А Зеленского регулярно подставляют его случайные пассажиры по команде. И ни одной показательной порки. Ни одной.

Что будет по итогу? Сначала посыплется бренд "Слуги народа". Уже этой осенью. Затем начнется отчуждение Рады и Кабмина. А потом начнутся метания уже самого Зе, который вроде и хороший парень, но тупой народ этого не хочет видеть. Ну и все. Новые выборы и новый король. И еще одна потерянная пятилетка для страны.