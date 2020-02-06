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Драматический финал для Владимира Александровича неизбежен

Сергей Гайдай

Политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком

6 февраля 2020, 08:44

Рейтинг Зеленского падает медленно. У нынешнего хозяина Банковой это порождает наивную веру в то, что дела у него идут хорошо.

Зеленский
Рейтинг Зеленского падает/ УНИАН

В последнее время новая власть демонстрирует тотальную некомпетентность и глупость, а старая - подбрасывает дровишки в костёр ненависти вокруг, которого пляшут ее почитатели.

С ужасом наблюдаю, как прежние знакомые, ранее казавшиеся адекватными и умными людьми, превращаются, как в фильме ужасов в зомби с выпученными глазами и оскаленными лицами, злобно шипящие большинству соотечественников: вы - поганое быдло, погубили Украину, прельстившись зелёным популизмом.

Троллинг власти становится тотальным и яростным. Я всегда был за критическое отношение гражданина к власти. Это самое правильная позиция из возможных в условиях коррумпированной государственной верхушки и при отсутствии политической культуры у населения. Но я всегда был и против двойных стандартов. Глупая модель укоренившаяся в голове многих украинцев: если не принимаешь циничную ложь псевдопатриота Порошенко, значит, виноват, что избрали Зеленского, который по мнению некоторых "хакнул государство, которое успешно строил Петр".

Читайте такжеЗеленскому уже нужно начинать беспокоитьсяНо, как по мне, формула "гавкать на врага и лизать хозяина" - по сути рабская и хороша только для тех, самых собак, ставшими газовым капиталом населения. Кстати. я не против того собачьего шквала презрения, который отбушевал на днях. Депутат заслужил. Иногда лучше жевать, чем говорить. Единственное, что поразило - несоответствие и мелкость самого события и реакции на него. Хотелось бы спросить некоторых неунимающихся авторов остроумия на псячью тему: а вы что раньше не замечали тотальной глупости нашего политического класса? Разве отрицательный отбор во власть начался со "слуг народа"? Разве не он определял тех, кто прорывался во власть все эти 28 лет ? Чем беспринципнее, чем аморальнее, хитрее, чем больше способность играть не по правилам, жить вне закона - тем успешнее в нашей политике, и зашквары - это особенность только нынешних?

Да, "козлов, которые мешают нам жить" и "ці руки, нічого не крали", и азаровское "нечего ныть - лопату в руки и сажать капусту" и "наши люди слишком много едят" Ревы и "собачьи будки" Пороха, тоже троллили, но такого яростного шквала, как по поводу песика, которого нужно продать, что бы расплатится за газ ещё не было. Собак у нас любят больше, чем людей. И, по-моему, многие из тех, кто сейчас активно остроумил, прежде частенько тихо помалкивали, а то и яростно защищали и своего донецкого, и выдающегося пчеловода и главного патриота и религиозного авторитета страны.

Читайте такжеЗеленский тащит на своем горбу кучу сволочиНо вот какой забавный парадокс наблюдается нынче - на фоне тотального и громкого обругивания власти зелёных впервые у нынешнего президента рейтинг падает не обвально, как это было у Кучмы, Ющенко, Януковича или у Порошенко. Он едет вниз плавно.

Особенно катастрофически и стремительно исчезало доверие к Петру Алексеевичу. За первое его лето оно уменьшилось вдвое, а к Мальдивам упало до отметки 4 %. Затем титаническими усилиями его штаба, томасами и шатунами его тянули вверх к выборам. Но так и не дотянули до приличного уровня. Петр Алексеевич уже год, как не у власти, а все ещё лидер народного недоверия. Стяжательство и привычка много и безудержно врать надолго заражает политика токсичностью. В случае с Порошенко, надеюсь, навсегда.

Рейтинг Зеленского падает медленно. У нынешнего хозяина Банковой это порождает наивную веру в то, что дела у него идут хорошо.

Украинцам на шестой попытке уже стало тяжело расставаться с иллюзиями быстро и решительно. Надежды на радикальные перемены исчезают не сразу. А у нового Майдана цена может оказаться очень высокой. Лучше дождаться выборов - и устроить электоральный майдан - так веселее и безопасней.

Хотя, думаю, драматический финал для Владимира Александровича неизбежен. Если запрос на экономическое чудо, радикальные перемены к лучшему, справедливость и возмездие прежним не будет удовлетворён, власть ему придется покидать, как и всем прежним - с позором.

рейтинг Петр Порошенко Владимир Зеленский Сергей Гайдай
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