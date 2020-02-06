Драматический финал для Владимира Александровича неизбежен

Рейтинг Зеленского падает/ УНИАН

В последнее время новая власть демонстрирует тотальную некомпетентность и глупость, а старая - подбрасывает дровишки в костёр ненависти вокруг, которого пляшут ее почитатели.

С ужасом наблюдаю, как прежние знакомые, ранее казавшиеся адекватными и умными людьми, превращаются, как в фильме ужасов в зомби с выпученными глазами и оскаленными лицами, злобно шипящие большинству соотечественников: вы - поганое быдло, погубили Украину, прельстившись зелёным популизмом.

Троллинг власти становится тотальным и яростным. Я всегда был за критическое отношение гражданина к власти. Это самое правильная позиция из возможных в условиях коррумпированной государственной верхушки и при отсутствии политической культуры у населения. Но я всегда был и против двойных стандартов. Глупая модель укоренившаяся в голове многих украинцев: если не принимаешь циничную ложь псевдопатриота Порошенко, значит, виноват, что избрали Зеленского, который по мнению некоторых "хакнул государство, которое успешно строил Петр".

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Да, "козлов, которые мешают нам жить" и "ці руки, нічого не крали", и азаровское "нечего ныть - лопату в руки и сажать капусту" и "наши люди слишком много едят" Ревы и "собачьи будки" Пороха, тоже троллили, но такого яростного шквала, как по поводу песика, которого нужно продать, что бы расплатится за газ ещё не было. Собак у нас любят больше, чем людей. И, по-моему, многие из тех, кто сейчас активно остроумил, прежде частенько тихо помалкивали, а то и яростно защищали и своего донецкого, и выдающегося пчеловода и главного патриота и религиозного авторитета страны.

Читайте такжеЗеленский тащит на своем горбу кучу сволочиНо вот какой забавный парадокс наблюдается нынче - на фоне тотального и громкого обругивания власти зелёных впервые у нынешнего президента рейтинг падает не обвально, как это было у Кучмы, Ющенко, Януковича или у Порошенко. Он едет вниз плавно.

Особенно катастрофически и стремительно исчезало доверие к Петру Алексеевичу. За первое его лето оно уменьшилось вдвое, а к Мальдивам упало до отметки 4 %. Затем титаническими усилиями его штаба, томасами и шатунами его тянули вверх к выборам. Но так и не дотянули до приличного уровня. Петр Алексеевич уже год, как не у власти, а все ещё лидер народного недоверия. Стяжательство и привычка много и безудержно врать надолго заражает политика токсичностью. В случае с Порошенко, надеюсь, навсегда.

Рейтинг Зеленского падает медленно. У нынешнего хозяина Банковой это порождает наивную веру в то, что дела у него идут хорошо.

Украинцам на шестой попытке уже стало тяжело расставаться с иллюзиями быстро и решительно. Надежды на радикальные перемены исчезают не сразу. А у нового Майдана цена может оказаться очень высокой. Лучше дождаться выборов - и устроить электоральный майдан - так веселее и безопасней.

Хотя, думаю, драматический финал для Владимира Александровича неизбежен. Если запрос на экономическое чудо, радикальные перемены к лучшему, справедливость и возмездие прежним не будет удовлетворён, власть ему придется покидать, как и всем прежним - с позором.