Национальное лицемерие: как украинцы из Уханя стали изгоями в своей стране

Под Львовом запротестовали из-за возможности размещения больных коронавирусом в местных больницах / lmn.in.ua

Наблюдаю расцвет человеческого сострадания по теме возврата украинских граждан из Китая. Весьма символичного в годовщину Майдана.

49 украинцев, 25 иностранцев, не заражённых коронавирус, однако которых на всякий пожарный нужно зонировать, чтобы избежать заражения. Украинцев нужно разместить в больницу или санаторий на 14 дней сразу по прилету, и оказалось, что это большая проблема. В Обуховском районе бунт. Жители Киевской и Львовской областей устроили протесты - не пускают в свои санатории. Местные депутаты в посёлке Шкло Львовской области даже сессию провели - всех вон!

Читайте такжеПод Тернополем строят блокпосты для блокирования приезда эвакуированных из КитаяМы вообще удивительные люди, очень однозначные в своих принципах и эмоциональной симптоматике. Стабильное национальное лицемерие.

Когда падает самолёт, весь ФБ скорбит чёрными аватарками по погибшим. А когда речь заходит о живых украинских гражданах, которые хотят вернуться домой, чтобы не умереть, тут включается наше животное самосохранение. А вы на секунду поставьте себя на их место. Поставили? Приятно?

По итогу во избежание народного бунта санатории засекретили. Надеюсь, наших граждан не в Чернобыль повезут, в зону отчуждения. Или простигосподи на обмен.