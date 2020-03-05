Мы ничего не знаем о Шмыгале, но есть и плюс - у него очки и борода

Новый премьер Денис Шмыгаль / Главред

Ну, будет Денис Шмыгаль.

Кто он такой, откуда? Кроме того, что близок Ахметову - непонятно. Конечно, Гончарук - такое же никто. Но он из команды победителей, как бы имел право. А этот каким боком?

Вроде имеет определенный управленческий опыт в системе власти. Достаточный ли? Да кто его знает!

Чем прославился, какими такими достижениями, хотя бы инициативами, которые позволяют назначить его главным антикризисным менеджером страны в условиях надвигающегося мирового кризиса? Да никакими!

Кто он по экономическим воззрениям? Он за монетарное регулирование или за административные методы? Да кто его знает!

Что считает главным для спасения экономики? Загадка.

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Получил ли будущий премьер возможность сформировать свою команду хотя бы по основным министерствам? Неизвестно. Но вряд ли.

Как он будет управлять тяжеловесами вроде Авакова или Плачкова? Да никак!

И так далее. Опять кот в мешке. Понятно лишь, что Ахметов получил заметные преимущества в олигархических раскладах. Значит, Коломойский и Пинчук будут требовать компенсации и, конечно же, получат. За счет украинцев.

Но есть и позитив. Денис Шмыгаль - в очках и с бородой. А это позволяет надеяться, что он умный, начитанный интеллигентный человек...

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