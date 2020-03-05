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Охота на ведьм, или Люстрация по-украински: чем обернется отмена закона об очищении власти

Олег Соскин

Директор Института трансформации общества, экономист и политолог

5 марта 2020, 10:54

Если закон о люстрации будет отменен, нас ждет мощнейшая экспансия чиновников времен Януковича на государственные посты.

люстрация
Эксперт объяснил, чем опасно признание закона о люстрации неконституционным

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) окончательно признал украинский закон "Об очищении власти", который чаще называют "законом о люстрации", противоречащим правам человека. Главная претензия европейского суда заключалась в том, что нельзя всех чиновников времен Януковича "косить под одну гребенку" и люстрировать всех без разбору, не вникая, виновен в чем-либо человек или нет. То есть нельзя было увольнять всех подряд, за компанию с действительно виновными.

Закон "Об очищении власти" действительно не кристаллизовал критерии, по которым определялось, должен ли быть люстрирован тот или иной человек. Ведь всегда требуется индивидуальный подход, иначе так можно всех объявить преступниками. Мы же предварительно должны разобраться: то ли каждый конкретный чиновник времен Януковича нарушал права человека, то ли просто выполнял определенный объем государственных функций, а не содействовал диктатуре и преступному режиму. Если человек не работал на режим, то его нельзя подвергать люстрации.

Естественно, оценивая такой закон, европейцы расценили люстрацию по-украински как "охоту на ведьм".

Украине не нужно было выдумывать ничего своего, пытаясь очистить власть – ей нужно было просто изучить законы о люстрации, существующие в Чехии, Словакии, странах Балтии и Болгарии. Ведь большинство посткоммунистических стран приняли подобные законы, и у них никаких проблем не возникало: претензий к этим законам не было, и эти государства без вопросов вступили в Евросоюз с такими законами.

У нас же решили создавать закон сами. Вот только все, что пишется в Украине, пишется в интересах господствующего клана. Всегда – при Кучме, Ющенко, Януковиче, Порошенко – господствующий клан все законы писал под себя. А это означает открытое попрание прав человека и возможность обжалования данного документа, ведь когда документ составляет бандократия, он обязательно попирает права других членов социума.

В кланах всегда есть "лазутчики", закладывающие в важные документы "мины замедленного действия". Закон "Об очищении власти" писали впопыхах при Порошенко. И в группе тех, кто его писал находились представители "вражеской группы", которые добились включения в закон норм, противоречащих европейскому законодательству по правам человека.

Плюс ко всему в Украине настолько низкий уровень компетенции и настолько высокий уровень продажности, что все, что ни делается, делается не так, как надо.

На мой взгляд, в сложившейся ситуации Украине нужно привести закон "Об очищении власти" в соответствие с европейскими требованиями. Другой путь – это поведение Путина, когда Россия проиграла в международном суде и должна была выплачивать миллиарды долларов, Путин заявил о приоритете российского законодательства над международным. 

Однако, если Конституционный суд признает закон или отдельные его нормы противоречащими Конституции, будет создана неприятная коллизия: что делать с госслужащими, которые попали под действие закона о люстрации незаконно (когда выяснится, что этот закон неконституционный)? Они будут иметь право на сатисфакцию, потому что им был нанесен моральный и другой ущерб. Их придется восстановить на их постах и выплатить им большую компенсацию. А кто и откуда возьмет деньги на выплату этой компенсации?

Возможно, это бремя придется возложить на тех, кто разрабатывал и утверждал данный закон, в частности, на Порошенко и группу народных депутатов, которые инициировали такой закон, писали и подавали на рассмотрение парламента. Скорее всего, те госслужащие, которые пострадали от этого люстрационного закона, должны подавать в суд на этих авторов. Если их иски не будут удовлетворены в украинских судах, тогда им придется обращаться в ЕСПЧ.

Например, Хорошковский не сможет занять какой-либо влиятельный пост в правительстве – шлейф, тянущийся за ним, слишком серьезный. А вот Тигипко теоретически может оказаться на высоком посту. Янукович и Азаров – это главные преступники, организаторы становления диктатуры в Украине, кровопролития, а также люди, деятельность которых привела к потере территорий нашим государством. Потому все те, кто напрямую были связаны с Януковичем и выполняли его преступные приказы, не должны иметь шансов на восстановление своего реноме. Все приказы Януковича так или иначе приводили к репрессиям.

Однако многие чиновники времен Януковича не могут быть восстановлены на своих должностях по простой причине – уже нет тех постов, которые они занимали, и нет тех структур, в которых они работали, так как состоялась структурная реорганизация. То есть практически восстановить их на этих должностях невозможно.

Чтобы госслужащие времен Януковича стали министрами, за них должен проголосовать парламент. Так что тут все зависит от Рады. А вот что касается должностей заместителей министров, начальников департаментов и других, то да, люди, работавшие при президенте-беглеце, теперь смогут участвовать в конкурсах и пытаться пробиться на эти посты, так как над ними не будет тяготеть "камень" люстрации. Это неизбежно. Как неизбежно и то, что они будут обращаться в суды для получения компенсации и восстановления своего реноме. Можно допускать, что эти люди в своей борьбе будут опираться на Россию, на врага. Однако едва ли они получат большую поддержку в украинском обществе – слишком уж много украинских семей пострадали от войны с РФ.

Но, с точки зрения проникновения в госаппарат, я думаю, нас ждет мощнейшая экспансия госслужащих, работавших при Януковиче. Они активно будут прорываться на посты в регионах, в областях. На уровне областей и больших городов это проявится в наибольше мере. Надо признать, что региональные чиновники времен Януковича были хорошо подготовленными людьми, потому они очень конкурентоспособны, по сравнению с нынешними детьми из песочницы.

Олег Соскин, политолог и экономист, директор Института трансформации общества, специально для Главреда  

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